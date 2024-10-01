Товар в корзине. Перейти
Сотейник, «Мастер», сталь нержавеющая, 2,25 л, 75 мм, металлическая - фото 1

Сотейник, «Мастер», сталь нержавеющая, 2,25 л, 75 мм, металлическая

Артикул: CH-059-038
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сотейник, «Мастер», сталь нержавеющая, 1,1 л, 75 мм, металлическая
Фотография товара Сотейник, «Мастер», сталь нержавеющая, 1,1 л, 75 мм, металлическая от компании ChiedoCover.
Следующий Сотейник, 3-х слойный, сталь, 2 л, 389 мм, металлический
Фотография товара Сотейник, 3-х слойный, сталь, 2 л, 389 мм, металлический от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота75 мм
  • Диаметр200 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсерый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Стакан «Пробар Премиум Мотиво» смесительный, с рисунком от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан «Пробар Премиум Мотиво» смесительный, с рисунком , произведённого компанией ChiedoCover
от1 790

Стакан «Пробар Премиум Мотиво» смесительный, с рисунком

15
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Открывалка для консервных банок «СССР», произведённого компанией ChiedoCover
от160

Открывалка для консервных банок «СССР»

5
В наличии 102 шт.
Настоящее фото товара Блюдо «Млечный путь», диаметр 250мм, произведённого компанией ChiedoCover
от800
Оптовая цена

Блюдо «Млечный путь», диаметр 250мм

14
В наличии 78 шт.
Настоящее фото товара Терка для овощей, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 180

Терка для овощей, сталь нержавеющая

12
В наличии
Настоящее фото товара Крышка,65мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Крышка,65мм, металлическая

15
В наличии
Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Атлантис», произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Атлантис»

8
В наличии 246 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Маррон Реативо», произведённого компанией ChiedoCover
от54012
610 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Маррон Реативо»

8
В наличии 91 шт.
Фотография товара Противень сталь нержавеющая, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Противень сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190

Противень сталь нержавеющая, металлический

6
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Перле» 212, произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Перле» 212

10
В наличии 1393 шт.
Настоящее фото товара Миска, сталь нержавеющая, 19л, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690

Миска, сталь нержавеющая, 19л

12
В наличии

Другие товары из раздела сотейники

Настоящее фото товара Сотейник без крышки, сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от2 750

Сотейник без крышки, сталь

11
В наличии 500 шт.
Настоящее фото товара Сотейник без крышки, сталь нержавеющая, 5л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 140

Сотейник без крышки, сталь нержавеющая, 5л

11
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Сотейник без крышки, дно-сэндвич, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 710

Сотейник без крышки, дно-сэндвич, сталь нержавеющая

8
В наличии 126 шт.
Настоящее фото товара Сотейник (индукция), сталь нержавеющая, 1,6 л, 180 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 610

Сотейник (индукция), сталь нержавеющая, 1,6 л, 180 мм, металлическая

14
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Сотейник, сталь нержавеющая, 2,5 л, 205 мм, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от6 510

Сотейник, сталь нержавеющая, 2,5 л, 205 мм, металлический

14
В наличии
Фотография товара Сотейник, «Клас Шеф», алюминиевый, 85 мм, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сотейник, «Клас Шеф», алюминиевый, 85 мм, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от6 370

Сотейник, «Клас Шеф», алюминиевый, 85 мм, металлический

6
В наличии 4 шт.
Фотография товара Сотейник, «Экселленс», сталь нержавеющая, 10 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сотейник, «Экселленс», сталь нержавеющая, 10 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 930

Сотейник, «Экселленс», сталь нержавеющая, 10 см, металлическая

8
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Сотейник, сталь нержавеющая, 2 л, 10,5 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390

Сотейник, сталь нержавеющая, 2 л, 10,5 см, металлическая

14
В наличии
Фотография товара Сотейник «Винум», алюминий литой, бакелит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сотейник «Винум», алюминий литой, бакелит, произведённого компанией ChiedoCover
от7 180

Сотейник «Винум», алюминий литой, бакелит

11
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Сотейник, алюминиевый, сталь нержавеющая, 16 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 280

Сотейник, алюминиевый, сталь нержавеющая, 16 см, металлическая

11
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Сотейник, «Мастер», сталь нержавеющая, 2,25 л, 75 мм, металлическая
Сотейник, «Мастер», сталь нержавеющая, 2,25 л, 75 мм, металлическая
от 4 640
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стакан «Пробар Премиум Мотиво» смесительный, с рисунком от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан «Пробар Премиум Мотиво» смесительный, с рисунком , произведённого компанией ChiedoCover
от1 790

Стакан «Пробар Премиум Мотиво» смесительный, с рисунком

15
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Открывалка для консервных банок «СССР», произведённого компанией ChiedoCover
от160

Открывалка для консервных банок «СССР»

5
В наличии 102 шт.
Настоящее фото товара Блюдо «Млечный путь», диаметр 250мм, произведённого компанией ChiedoCover
от800
Оптовая цена

Блюдо «Млечный путь», диаметр 250мм

14
В наличии 78 шт.
Настоящее фото товара Терка для овощей, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 180

Терка для овощей, сталь нержавеющая

12
В наличии