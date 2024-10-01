Товар в корзине. Перейти
Стул Austin, бежевая кожа - фото 1Стул Austin, бежевая кожа - фото 2Стул Austin, бежевая кожа - фото 3Стул Austin, бежевая кожа - фото 4Стул Austin, бежевая кожа - фото 5

Стул Austin, бежевая кожа

Артикул: CH-063-512
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ницца
Фотография товара Стул Ницца от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Ницца с подлокотниками
Фотография товара Стул Ницца с подлокотниками от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В модели Austin чувствуется стиль и респектабельность. Эта модель выглядит солидно, в ней соединились традиционность и величавость. Полукруглая эргономичная спинка стула с выступающими по бокам элементами напоминает английское каминное кресло, адаптированное под современную стилистику. Прекрасно подойдет для ресторана или отеля, и конечно будет уместен в уютной домашней обстановке, создавая спокойную атмосферу и демонстрируя хороший вкус владельца.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, белый
  • Цвет ножекв цвет стула
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Милли от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Милли, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул Милли

60
Распродажа
Фотография товара Стул Валенсия фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Валенсия фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99047
5 590 ₽Оптовая цена

Стул Валенсия фиолетовый

87
Фотография товара Стул Бертран слоновая кость, каркас венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бертран слоновая кость, каркас венге, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул Бертран слоновая кость, каркас венге

37
Фотография товара Стул Brandy X, латте/ белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brandy X, латте/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Стул Brandy X, латте/ белый каркас

60
В пути 20 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Brandy белая галька, фактурный велюр/ белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brandy белая галька, фактурный велюр/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49026
8 690 ₽Оптовая цена

Стул Brandy белая галька, фактурный велюр/ белый каркас

96
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Chic Bluvel, голубой/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Chic Bluvel, голубой/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стул Chic Bluvel, голубой/ черный каркас

89
Фотография товара Стул Орион жемчужный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Орион жемчужный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Орион жемчужный, пластиковый

35
Фотография товара Кресло пластиковое Grace, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Grace, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

Кресло пластиковое Grace, оранжевый

45
Фотография товара Кресло пластиковое Сано, лен, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Сано, лен, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Кресло пластиковое Сано, лен, хром

35
Распродажа
Фотография товара Стул Arfa, коричневый винтаж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Arfa, коричневый винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
от4 09031
5 890 ₽Оптовая цена

Стул Arfa, коричневый винтаж

50
В наличии 1 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Каркас стула Still 1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Still 1000, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена

Каркас стула Still 1000

38
Настоящее фото товара Подушка к стулу Страсбург серая ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Подушка к стулу Страсбург серая ткань

47
Фотография товара Тележка для малых прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для малых прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
14 900

Тележка для малых прямоугольных столов

35
Фотография товара Основание для стола Лемойн, черный муар/ золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Основание для стола Лемойн, черный муар/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена

Основание для стола Лемойн, черный муар/ золото

96
Фотография товара Ножка с декором из нержавеющей стали 149.1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножка с декором из нержавеющей стали 149.1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена

Ножка с декором из нержавеющей стали 149.1

40
Фотография товара Каркас регулируемого стула Гранж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас регулируемого стула Гранж, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890

Каркас регулируемого стула Гранж

44
Настоящее фото товара Бант 01, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от150

Бант 01, оранжевый

45
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790

Тележка для банкетных стульев ТБС01

47
Настоящее фото товара Основание для стола Лемойн, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
Оптовая цена

Основание для стола Лемойн, черный муар

94
Настоящее фото товара Ножка барная деревянная 140 , произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена

Ножка барная деревянная 140

49

Другие товары из раздела стул обеденный

Фотография товара Стул Аррадон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аррадон, произведённого компанией ChiedoCover
39 990
Оптовая цена

Стул Аррадон

40
Фотография товара Стул Бэнбу черный / velutto 49 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бэнбу черный / velutto 49, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Стул Бэнбу черный / velutto 49

45
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Caprice от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Caprice, произведённого компанией ChiedoCover
от27 890
Оптовая цена

Стул Caprice

58
Настоящее фото товара Стул пластиковый Eames, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена

Стул пластиковый Eames, красный

15
В наличии 39 шт.
Настоящее фото товара Стул пластиковый Eames, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена

Стул пластиковый Eames, серый

15
Настоящее фото товара Стул пластиковый Eames, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена

Стул пластиковый Eames, шоколад

14
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Шарт, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Шарт, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена

Стул Шарт, светло-серый

13
Распродажа
Фотография товара Стул Мерид, белый/бежевый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мерид, белый/бежевый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39029
15 990 ₽Оптовая цена

Стул Мерид, белый/бежевый велюр

9
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул Мерид, черный/бежевый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мерид, черный/бежевый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена

Стул Мерид, черный/бежевый велюр

7
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Rolf, ретро-красная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rolf, ретро-красная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99051
30 290 ₽Оптовая цена

Стул Rolf, ретро-красная кожа

11
В наличии 63 шт.

Товар в корзине

Стул Austin, бежевая кожа
Стул Austin, бежевая кожа
от 27 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Каркас стула Still 1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Still 1000, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена

Каркас стула Still 1000

38
Настоящее фото товара Подушка к стулу Страсбург серая ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Подушка к стулу Страсбург серая ткань

47
Фотография товара Тележка для малых прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для малых прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
14 900

Тележка для малых прямоугольных столов

35
Фотография товара Основание для стола Лемойн, черный муар/ золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Основание для стола Лемойн, черный муар/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена

Основание для стола Лемойн, черный муар/ золото

96