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Стул барный Малави белый

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Изысканный и лаконичный барный стул «Малави» – это идеальный вариант для домашней кухни, бара, ночного клуба, салона красоты или парикмахерской. Прочнейший каркас этого изделия в стиле баухаус изготовлен из хромированного металла, что одновременно и практично, и эстетично. Долговечная обивка из экокожи не требует особого ухода и легко очищается от загрязнений.

Каркас: хромированная сталь.
Высота сиденья: 63/83 см.
Обивка: экокожа
Ширина: 51,0 см.
Глубина: 46,0 см.
Высота: 91-111 см.
Нагрузка: 100 кг.
База: 410 мм.
Вес: 7,6 кг.
Китай

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 60х30х50
Объем: 0,09
Вес: 9,4 кг.

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Основные характеристики

  • Высота910/1110 мм
  • Высота до сиденья630/830 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина460 мм
  • Вес7.6 кг
  • Материал каркасасталь
  • Обивкаискусственная кожа
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Вес упаковки9.40 кг

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