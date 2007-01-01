Характеристики товара
Классический обеденный стул без подлокотников на металлических ножках плоской формы. Мягкая обивка выполнена из велюра - прочного, износостойкого и приятного на ощупь материала. Внутренняя сторона сиденья и спинки украшена геометричной строчкой. Стулья прослужат долгие годы, не требуют много времени для ухода. Лаконичный дизайн делает его универсальным вариантом для обустройства обеденной зоны.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина560 мм
- Высота860 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Высота посадочного места 470 мм
- Вес4.3 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка150
- Цветтерракот
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки500 мм
- Высота упаковки480 мм
- Вес упаковки5.30 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Габариты упаковки для логистики500
- Изделия стопируютсяНет