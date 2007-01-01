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Стул Диего плетеный из роупа

Артикул: CH-075-796
15 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул «Диего» изготовлен из стального каркаса, окрашенного порошковой износостойкой краской серого (RAL7022) цвета.

Каркас вручную оплетен темно-серым роупом - эластичными синтетическими лентами из высокопрочных полиэфирных волокон.

В комплект входит подушка со съёмным чехлом из 100% влагоотталкивающего полиэстера светло-серого цвета.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота760 мм
  • Вес8 кг
  • Материалроуп
  • Материал сиденьяполиэстер
  • Материал каркасасталь
  • Цветчерный, темно-серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки670 мм
  • Вес упаковки8.50 кг
  • Объём упаковки0.44 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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