Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Старс В.С, каркас белый, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Старс В.С, каркас белый, велюр голубой
11 оценок
12 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Старс В.С, каркас белый, велюр голубой - фото 1

Стул Старс В.С, каркас белый, велюр голубой

Артикул: CH-079-427
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Тони, изумрудный, ножки - бук
Фотография товара Стул Тони, изумрудный, ножки - бук от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Гуччи, велюр Тедди 014, каркас металл золотой муар
Фотография товара Стул Гуччи, велюр Тедди 014, каркас металл золотой муар от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обеденный стул «Старс» создаст потрясающее удобство для комфортного отдыха. Сочетание велюра, прочного металлического каркаса, мягкой спинки и сиденья, а также износостойкой поверхности – всё это позволило создать удобный стул, на котором хочется сидеть каждый день!

Модель прекрасно комбинирует элегантность и практичность. Прочные металлические ножки обеспечивают надежное положение изделия во время отдыха взрослых и детей. Продуманный каркас из металла усиливают всю конструкцию, не деформируясь даже при повышенных нагрузках. На каркас дополнительно устанавливается мягкая спинка и сидушка, которые создают ощущение максимального комфорта как во время короткого, так и длительного отдыха.

Металлический каркас в верхней части изделия также станет отличной заменой стандартам подлокотникам. Оригинальная дизайнерская мебель отличается своей универсальностью. Прекрасно подойдёт как кухонный обеденный на вашу стильную и модную кухню.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота спинки400 мм
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветголубой, белый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Тюльпан, велюр бежевый, поворотное основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, велюр бежевый, поворотное основание, произведённого компанией ChiedoCover
от14 79023
19 090 ₽

Стул Тюльпан, велюр бежевый, поворотное основание

67
Фотография товара Стул Милли от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Милли, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул Милли

60
Фотография товара Стул «Априори С» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул «Априори С», произведённого компанией ChiedoCover
58 690
Оптовая цена

Стул «Априори С»

47
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Топас, экокожа люкс крем светло-бежевый, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Топас, экокожа люкс крем светло-бежевый, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 0907
6 490 ₽Оптовая цена

Стул Топас, экокожа люкс крем светло-бежевый, светлый орех

94
Фотография товара Стул York бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул York бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Стул York бежевый

13
В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Стул Шаде офисный, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Стул Шаде офисный, серо-голубой

15
Фотография товара Дизайнерский стул FIT, синий, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул FIT, синий, золото, произведённого компанией ChiedoCover
17 790
Оптовая цена

Дизайнерский стул FIT, синий, золото

14
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Wiesbaden от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Wiesbaden, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Стул Wiesbaden

14
Фотография товара Стул полубарный Бриф ВД, велюр, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Бриф ВД, велюр, синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 190

Стул полубарный Бриф ВД, велюр, синий

15
В наличии 17 шт.
Фотография товара Стул Флорен, массив бука, ренессанс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флорен, массив бука, ренессанс белый, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Стул Флорен, массив бука, ренессанс белый

11

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло офисное Амон, ПЛ PU от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Амон, ПЛ PU, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена

Кресло офисное Амон, ПЛ PU

11
Настоящее фото товара Кресло Allegory, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
95 590

Кресло Allegory, серый, черный

15
В наличии 4 шт.В пути 932 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Велутто 03, ножки бук, морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Велутто 03, ножки бук, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Велутто 03, ножки бук, морилка венге

6
Фотография товара Кресло офисное Solid HD-005, ткань, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Solid HD-005, ткань, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 790
Оптовая цена

Кресло офисное Solid HD-005, ткань, черный

10
В наличии 206 шт.
Фотография товара Кресло обеденное Liberty Ткань Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Liberty Ткань Серый, произведённого компанией ChiedoCover
29 890
Оптовая цена

Кресло обеденное Liberty Ткань Серый

12
В наличии 23 шт.
Фотография товара Кресло Tiger Экокожа Красный/Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Tiger Экокожа Красный/Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от62 290
Оптовая цена

Кресло Tiger Экокожа Красный/Черный

13
В наличии 22 шт.
Фотография товара Кресло Лотик экокожа, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лотик экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Кресло Лотик экокожа, коричневый

8
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Шарри, велюр Evita 17, бук, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, велюр Evita 17, бук, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
12 190

Полукресло Шарри, велюр Evita 17, бук, морилка старинный орех

10
Настоящее фото товара Кресло Гэрью Графит с Пуфом, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Кресло Гэрью Графит с Пуфом

12
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, иск. кожа Марвел Блэк, ножки бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, иск. кожа Марвел Блэк, ножки бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59052
15 790 ₽

Полукресло Дольче, иск. кожа Марвел Блэк, ножки бук морилка черная

7

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Стул Брайан хаки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Брайан хаки, произведённого компанией ChiedoCover
от12 69032
18 490 ₽Оптовая цена

Стул Брайан хаки

26
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стул барный Крюгер, без подлокотников, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Крюгер, без подлокотников, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Стул барный Крюгер, без подлокотников, коричневый

92
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Рикко, велюр Палермо Скай08, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рикко, велюр Палермо Скай08, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от8 59011
9 590 ₽

Стул Рикко, велюр Палермо Скай08, ножки бук

7
Фотография товара Стул Мила на крутящемся основании, велюр Velutto 72 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила на крутящемся основании, велюр Velutto 72, произведённого компанией ChiedoCover
от7 750

Стул Мила на крутящемся основании, велюр Velutto 72

12
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, темно-бежевый, экокожа, каркас металл, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Стул мягкий поворотный, темно-бежевый, экокожа, каркас металл, бронза

11
Настоящее фото товара Стул Лило, велюр Нео 10, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Стул Лило, велюр Нео 10

10
Распродажа
Фотография товара Стул Флекс Оригинал, велюр, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флекс Оригинал, велюр, синий, произведённого компанией ChiedoCover
3 99034
5 990 ₽

Стул Флекс Оригинал, велюр, синий

5
В наличии 35 шт.
Фотография товара Стул деревянный Корсо без подлокотников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Корсо без подлокотников, произведённого компанией ChiedoCover
22 290

Стул деревянный Корсо без подлокотников

12
В наличии 61 шт.
Новинка
Фотография товара Стул Монти, спинка снаружи шенилл Лес 02, спинка изнутри и сиденье шенилл Лесс Плейн 02, ножки бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Монти, спинка снаружи шенилл Лес 02, спинка изнутри и сиденье шенилл Лесс Плейн 02, ножки бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Стул Монти, спинка снаружи шенилл Лес 02, спинка изнутри и сиденье шенилл Лесс Плейн 02, ножки бук морилка светлый орех

14
В наличии 2 шт.
Новинка
Фотография товара Стул Логан СН, велюр, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Логан СН, велюр, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190

Стул Логан СН, велюр, светло-серый

5
В наличии 20 шт.В пути 60 шт.

Товар в корзине

Стул Старс В.С, каркас белый, велюр голубой
Стул Старс В.С, каркас белый, велюр голубой
12 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло офисное Амон, ПЛ PU от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Амон, ПЛ PU, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена

Кресло офисное Амон, ПЛ PU

11
Настоящее фото товара Кресло Allegory, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
95 590

Кресло Allegory, серый, черный

15
В наличии 4 шт.В пути 932 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Велутто 03, ножки бук, морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Велутто 03, ножки бук, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Велутто 03, ножки бук, морилка венге

6
Фотография товара Кресло офисное Solid HD-005, ткань, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Solid HD-005, ткань, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 790
Оптовая цена

Кресло офисное Solid HD-005, ткань, черный

10
В наличии 206 шт.

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности