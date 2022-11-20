Товар в корзине. Перейти
Стул-кресло Алекс - фото 1Стул-кресло Алекс - фото 2Стул-кресло Алекс - фото 3Стул-кресло Алекс - фото 4Стул-кресло Алекс - фото 5Стул-кресло Алекс - фото 6

Стул-кресло Алекс

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул С-8, с подлокотниками
Стул С-8, с подлокотниками
Следующий Стул-кресло Кантри-М
Стул С-8, с подлокотниками

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Ширина540 мм
  • Глубина505 мм
  • Вес4 кг
  • Материалдерево

Выполненные заказы

Стул-кресло Алекс, RAL 9001
Стул-кресло Алекс, RAL 9001Стул-кресло Алекс, RAL 9001Стул-кресло Алекс, RAL 9001Стул-кресло Алекс, RAL 9001Стул-кресло Алекс, RAL 9001Стул-кресло Алекс, RAL 9001Стул-кресло Алекс, RAL 9001Стул-кресло Алекс, RAL 9001
Подробнее о заказе

Похожие товары

Стул Такер, светло-серый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
8

Стул Такер, светло-серый деревянный

Стул Такер, красный деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, красный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
6

Стул Такер, красный деревянный

Стул Такер, голубой деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, голубой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
138Хит

Стул Такер, голубой деревянный

Стул Такер, бежевый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, бежевый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
12

Стул Такер, бежевый деревянный

Стул Такер, золото деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, золото деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
9

Стул Такер, золото деревянный

Стул Такер, коричневый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, коричневый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
17

Стул Такер, коричневый деревянный

Стул Такер полубарный, белый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, белый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
14

Стул Такер полубарный, белый деревянный

Стул Такер полубарный, голубой деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, голубой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
6

Стул Такер полубарный, голубой деревянный

Стул Такер полубарный, светло-серый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
21

Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный

Стул Такер полубарный, графит деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, графит деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
12

Стул Такер полубарный, графит деревянный

С этим товаром покупают
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетоваяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
17

Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая

Настоящее фото товара Коричневая подушка, золотая корона, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
14

Коричневая подушка, золотая корона

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - шенилл светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69029
2 380 ₽
5

Стул Хит 25мм - шенилл светло-зеленый

Настоящее фото товара Стул Кантри, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
10

Стул Кантри, без подушки

Стул Наполеон Белый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 5905
4 790 ₽
133Хит

Стул Наполеон Белый, деревянный

Стул Такер, белый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, белый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
9

Стул Такер, белый деревянный

Стул Такер, светло-серый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
8

Стул Такер, светло-серый деревянный

Настоящее фото товара Стул Венский с подлокотниками Cross MN, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена
9

Стул Венский с подлокотниками Cross MN

Настоящее фото товара Комод BeFree BP-8024, произведённого компанией ChiedoCover
от83 190
Оптовая цена
12

Комод BeFree BP-8024

Настоящее фото товара Комод BeFree BP-8025, произведённого компанией ChiedoCover
от66 490
Оптовая цена
15

Комод BeFree BP-8025

Другие товары из разделадеревянные стулья с подлокотниками
Стул Вольтер с подлокотниками, венге, экокожаНастоящее фото товара Стул Вольтер с подлокотниками, венге, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99024
32 490 ₽
8

Стул Вольтер с подлокотниками, венге, экокожа

Стул-кресло Венское Классик, без подушкиНастоящее фото товара Стул-кресло Венское Классик, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
15

Стул-кресло Венское Классик, без подушки

Стул-кресло ВенскоеНастоящее фото товара Стул-кресло Венское, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена
7

Стул-кресло Венское