Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Ширина540 мм
- Глубина505 мм
- Вес4 кг
- Материалдерево
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Коричневая подушка, золотая корона
Стул Хит 25мм - шенилл светло-зеленый
Стул Кантри, без подушки
Стул Наполеон Белый, деревянный
Стул Такер, белый деревянный
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Венский с подлокотниками Cross MN
Комод BeFree BP-8024
Комод BeFree BP-8025