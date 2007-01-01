Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Турмалин Нью, замша коричневая, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Турмалин Нью, замша коричневая, каркас металл
5 оценок
14 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Турмалин Нью, замша коричневая, каркас металл - фото 1Стул Турмалин Нью, замша коричневая, каркас металл - фото 2Стул Турмалин Нью, замша коричневая, каркас металл - фото 3Стул Турмалин Нью, замша коричневая, каркас металл - фото 4Стул Турмалин Нью, замша коричневая, каркас металл - фото 5Стул Турмалин Нью, замша коричневая, каркас металл - фото 6Стул Турмалин Нью, замша коричневая, каркас металл - фото 7Стул Турмалин Нью, замша коричневая, каркас металл - фото 8Стул Турмалин Нью, замша коричневая, каркас металл - фото 9Стул Турмалин Нью, замша коричневая, каркас металл - фото 10
3D-модель
Примерить в интерьере
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Турмалин Нью, замша коричневая, каркас металл производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Турмалин Нью, замша коричневая, каркас металл производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Турмалин Нью, замша коричневая, каркас металл производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Турмалин Нью, замша коричневая, каркас металл производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Турмалин Нью, замша коричневая, каркас металл производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Турмалин Нью, замша коричневая, каркас металл производства ChiedoCover

Стул Турмалин Нью, замша коричневая, каркас металл

Артикул: CH-054-174
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота670 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Тони, велюр Селеста 43, морилка старинный орех
Фотография товара Стул Тони, велюр Селеста 43, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Гави, велюр Велутто 32, каркас бук морилка черная
Фотография товара Стул Гави, велюр Велутто 32, каркас бук морилка черная от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мягкие стулья с прочным каркасом и комфортной обивкой, обеспечивающей удобство при длительном сидении. Стильный и эргономичный дизайн делает эти стулья отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Особенности:
1. Комфорт: мягкое сиденье и спинка для максимального удобства
2. Практичность: прочный каркас и износостойкая обивка для длительной эксплуатации
3. Универсальность: элегантный дизайн, подходящий для разных интерьеров
4. Выгода: привлекательная цена при заказе от 10 штук, оптимальное соотношение цена/качество

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота670 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивказамша
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Като сиденье экокожа, спинка дерево, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Като сиденье экокожа, спинка дерево, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 89075
26 900 ₽

Стул Като сиденье экокожа, спинка дерево, ножки металл

13
  • бежевый, коричневый, черный
  • коричневый, серый, черный
  • розовый, черный

Другие товары из раздела металлические мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Стул Като с подлокотниками, велюр, массив бука от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Като с подлокотниками, велюр, массив бука, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89075
22 900 ₽

Стул Като с подлокотниками, велюр, массив бука

9
  • серый, черный
  • зеленый, черный
  • оранжевый, черный
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Като, бежевый микровелюр, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Като, бежевый микровелюр, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59077
19 900 ₽

Стул Като, бежевый микровелюр, ножки металл

14
  • бежевый, коричневый, черный
  • коричневый, серый, черный
  • розовый, черный
Фотография товара Стул Турмалин, велюр серый, каркас черный глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Турмалин, велюр серый, каркас черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990

Стул Турмалин, велюр серый, каркас черный глянец

13
Фотография товара Стул Париж, велюр велютто 53, каркас Рал 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Париж, велюр велютто 53, каркас Рал 9005, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Стул Париж, велюр велютто 53, каркас Рал 9005

10
Фотография товара Стул Париж с подлокотниками, Букле бейж, ножки металл Рал 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Париж с подлокотниками, Букле бейж, ножки металл Рал 9005, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Стул Париж с подлокотниками, Букле бейж, ножки металл Рал 9005

15
Фотография товара Стул Сан бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сан бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Стул Сан бежевый

13
  • бежевый
  • серый
В наличии 63 шт.
Фотография товара Стул Деймон, экокожа, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Деймон, экокожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 390

Стул Деймон, экокожа, черный

15
  • коричневый
  • серый
  • черный
В наличии 13 шт.
Новинка
Фотография товара Стул полубарный Смалл черный/ткань белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Смалл черный/ткань белый, произведённого компанией ChiedoCover
16 590

Стул полубарный Смалл черный/ткань белый

14
  • бежевый, черный
  • черный, светло-коричневый
  • белый, черный
Фотография товара Стул вращающийся Витербо, серая экокожа, ножки черный металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул вращающийся Витербо, серая экокожа, ножки черный металл, произведённого компанией ChiedoCover
45 390

Стул вращающийся Витербо, серая экокожа, ножки черный металл

11
В наличии 24 шт.
Фотография товара Стул Тревезо, темно-серая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тревезо, темно-серая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
18 890

Стул Тревезо, темно-серая экокожа

13
  • серый
  • черный

Товар в корзине

Стул Турмалин Нью, замша коричневая, каркас металл
Стул Турмалин Нью, замша коричневая, каркас металл
от 14 990
В корзине

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Като сиденье экокожа, спинка дерево, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Като сиденье экокожа, спинка дерево, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 89075
26 900 ₽

Стул Като сиденье экокожа, спинка дерево, ножки металл

13
  • бежевый, коричневый, черный
  • коричневый, серый, черный
  • розовый, черный

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности