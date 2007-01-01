Характеристики товара
Описание
Оригинальное дизайнерское решение. Невероятно притягателен своей стилистикой и качеством современных материалов. Данная модель создана как для деловой, так и домашней обстановки.
Высота ножек:45.5 см.
Материал ножек:сращенный массив дуба (тон коньяк);
Материал основания:сращенный массив дуба (тон коньяк);
Обивка:Натуральная кожа;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина570 мм
- Высота830 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья455 мм
- Вес10 кг
- Материал каркасамассив дуба
- Цветбежевый, коричневый
- Обивканатуральная кожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет