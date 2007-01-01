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Настоящее фото товара Стул полубарный Бирго, черная экокожа, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Бирго, черная экокожа, ножки черные
7 оценок
33 790
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Бирго, черная экокожа, ножки черные - фото 1Стул полубарный Бирго, черная экокожа, ножки черные - фото 2Стул полубарный Бирго, черная экокожа, ножки черные - фото 3Стул полубарный Бирго, черная экокожа, ножки черные - фото 4Стул полубарный Бирго, черная экокожа, ножки черные - фото 5

Стул полубарный Бирго, черная экокожа, ножки черные

Артикул: CH-089-216
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Вдохновленный современными трендами дизайн полубарного стула Бирго создан, чтобы вызвать восторг у тех, кто ценит эстетику, комфорт и инновации. Сиденье обито высококачественной экокожей. Это материал легок в уходе и сохранит свою привлекательность на протяжении многих лет. Черные металлические ножки стула придают современный вид. Их элегантные линии и прочная конструкция обеспечивают стабильность и надежность. Между ножками предусмотрена перекладина для удобства расположения ног.

Высота сиденья стула 65 см. делает его идеальным для барных стоек от 90 до 100 см. или кухонных островов.Эргономичная форма сиденья обеспечивает оптимальную поддержку для вашего тела, позволяя вам наслаждаться комфортом даже в течение длительного времени.

Высота ножек:64.5 см.

Материал ножек:металл;

Материал основания:фанера;

Обивка:Искуственная кожа;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес7.2 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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