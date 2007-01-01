Характеристики товара
Описание
Вдохновленный современными трендами дизайн полубарного стула Бирго создан, чтобы вызвать восторг у тех, кто ценит эстетику, комфорт и инновации. Сиденье обито высококачественной экокожей. Это материал легок в уходе и сохранит свою привлекательность на протяжении многих лет. Черные металлические ножки стула придают современный вид. Их элегантные линии и прочная конструкция обеспечивают стабильность и надежность. Между ножками предусмотрена перекладина для удобства расположения ног.
Высота сиденья стула 65 см. делает его идеальным для барных стоек от 90 до 100 см. или кухонных островов.Эргономичная форма сиденья обеспечивает оптимальную поддержку для вашего тела, позволяя вам наслаждаться комфортом даже в течение длительного времени.
Высота ножек:65 см.
Материал ножек:металл;
Материал основания:фанера;
Обивка:Искуственная кожа;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина510 мм
- Высота920 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Вес7.2 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет