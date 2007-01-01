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Настоящее фото товара Стул Нобилис, натуральная кожа, оливковый, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Нобилис, натуральная кожа, оливковый, дуб
15 оценок
от 56 690
Стул Нобилис, натуральная кожа, оливковый, дуб - фото 1Стул Нобилис, натуральная кожа, оливковый, дуб - фото 2Стул Нобилис, натуральная кожа, оливковый, дуб - фото 3Стул Нобилис, натуральная кожа, оливковый, дуб - фото 4Стул Нобилис, натуральная кожа, оливковый, дуб - фото 5

Стул Нобилис, натуральная кожа, оливковый, дуб

Артикул: CH-089-377
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Оригинальное дизайнерское решение. Невероятно притягателен своей стилистикой и качеством современных материалов. Данная модель создана как для деловой, так и домашней обстановки.

Высота ножек:45.5 см.

Материал ножек:сращенный массив дуба (тон натуральный матовый);

Материал основания:сращенный массив дуба (тон натуральный матовый);

Обивка:Натуральная кожа;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья455 мм
  • Вес10 кг
  • Материал каркасамассив дуба
  • Цветзеленый, натуральный
  • Обивканатуральная кожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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