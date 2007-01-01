Характеристики товара
Описание
Модель 2020 года. COLLEGE - современный дизайн для школьного и офисного сегмента.Сиденье выполнено из высококачественного итальянского пластика. Эргономичная спинка обеспечивает оптимальный комфорт. Благодаря лаконичному дизайну стул идеально впишется в любой интерьер.Стул college со столиком подойдет для оборудования учебных классов, обучающих центров, помещений для проведения семинаров, конференций, форумов, тренингов и других мероприятий, на которых участникам необходимо вести записи.Благодаря использованию высококачественных материалов стулья долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому стул долго сохраняет свой первоначальный вид.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина625 мм
- Глубина470 мм
- Высота865 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветоранжевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет