Характеристики товара
Описание
Стул полубарный Ханна — лаконичный дизайн и комфорт на каждый день. Полубарный стул Ханна выполнен в сдержанном современном стиле с акцентом на чистые линии и легкость формы. Черный металлокаркас гармонично сочетается с бежевой обивкой, создавая универсальный образ, который легко впишется как в домашний интерьер, так и в коммерческие пространства. Обивка из иск.замши практична в использовании: она устойчива к износу, не впитывает влагу и загрязнения, легко очищается и долго сохраняет аккуратный внешний вид. Наполнитель из ППУ обеспечивает баланс мягкости и упругости, поддерживая комфорт даже при длительном использовании. Спинка выполнена на основе надежного фанерного каркаса со шпоном, что добавляет прочности конструкции. Скругленная спинка с декоративной прострочкой повторяет изгибы тела, обеспечивая удобную поддержку. Продуманная форма сиденья делает посадку комфортной даже при длительном использовании. Металлические ножки обеспечивают устойчивость и выдерживают ежедневные нагрузки до 120 кг. Подставка для ног повышает удобство, а подпятники защищают напольное покрытие от царапин и предотвращают скольжение, делая использование более аккуратным и тихим. Отлично подойдет для кухонных островов, барных стоек и высоких столов, а также для ресторанов и кафе, баров, ресторанов, где важны практичность, комфорт и современный внешний вид.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина550 мм
- Высота940 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья605 мм
- Высота посадочного места 605 мм
- Вес6.4 кг
- Материалметалл, фанера, искусственная замша
- Допустимая нагрузка120
- Цветбежевый
- Обивкаискусственная замша
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки600 мм
- Вес упаковки15.5 кг
- Объём упаковки0.38 м3
- Изделия стопируютсяНет