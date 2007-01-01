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Настоящее фото товара Стул полубарный Ханна экокожа темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Ханна экокожа темно-серый
15 оценок
14 190
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Ханна экокожа темно-серый - фото 1Стул полубарный Ханна экокожа темно-серый - фото 2Стул полубарный Ханна экокожа темно-серый - фото 3Стул полубарный Ханна экокожа темно-серый - фото 4Стул полубарный Ханна экокожа темно-серый - фото 5Стул полубарный Ханна экокожа темно-серый - фото 6Стул полубарный Ханна экокожа темно-серый - фото 7Стул полубарный Ханна экокожа темно-серый - фото 8

Стул полубарный Ханна экокожа темно-серый

Артикул: CH-089-067
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул полубарный Ханна — лаконичный дизайн и комфорт на каждый день. Полубарный стул Ханна выполнен в сдержанном современном стиле с акцентом на чистые линии и легкость формы. Черный металлокаркас гармонично сочетается с темно-серой обивкой, создавая универсальный образ, который легко впишется как в домашний интерьер, так и в коммерческие пространства. Обивка из иск.замши практична в использовании: она устойчива к износу, не впитывает влагу и загрязнения, легко очищается и долго сохраняет аккуратный внешний вид. Наполнитель из ППУ обеспечивает баланс мягкости и упругости, поддерживая комфорт даже при длительном использовании. Спинка выполнена на основе надежного фанерного каркаса со шпоном, что добавляет прочности конструкции. Скругленная спинка с декоративной прострочкой повторяет изгибы тела, обеспечивая удобную поддержку. Продуманная форма сиденья делает посадку комфортной даже при длительном использовании. Металлические ножки обеспечивают устойчивость и выдерживают ежедневные нагрузки до 120 кг. Подставка для ног повышает удобство, а подпятники защищают напольное покрытие от царапин и предотвращают скольжение, делая использование более аккуратным и тихим. Отлично подойдет для кухонных островов, барных стоек и высоких столов, а также для ресторанов и кафе, баров, ресторанов, где важны практичность, комфорт и современный внешний вид.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья605 мм
  • Высота посадочного места 605 мм
  • Вес6.4 кг
  • Материалметалл, фанера, искусственная замша
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветтемно-серый
  • Обивкаискусственная замша

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Вес упаковки15.5 кг
  • Объём упаковки0.38 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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