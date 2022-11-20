Характеристики товара
Описание
Высота: 720 мм
Высота до сиденья: 450 мм
Ширина: 540 мм
Глубина: 505 мм
Материал: массив березы
Вес: 4.2 кг
Высота: 720 мм
Высота до сиденья: 450 мм
Ширина: 540 мм
Глубина: 505 мм
Материал: массив березы
Вес: 4.2 кг
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Кьявари Черный, деревянный
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый