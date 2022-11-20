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Стул-кресло Алекс-М - фото 1

Стул-кресло Алекс-М

13 оценок
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Стул-кресло Алекс

Характеристики товара

Описание

Высота: 720 мм

Высота до сиденья: 450 мм

Ширина: 540 мм

Глубина: 505 мм

Материал: массив березы

Вес: 4.2 кг

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