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Стул Сапон, велюр бежевый, ножки черные - фото 1Стул Сапон, велюр бежевый, ножки черные - фото 2Стул Сапон, велюр бежевый, ножки черные - фото 3Стул Сапон, велюр бежевый, ножки черные - фото 4

Стул Сапон, велюр бежевый, ножки черные

Артикул: CH-056-714
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота810 мм
  • Материал каркасатруба
  • Тип ножекконусные
  • Цветбежевый
  • Обивкавелюр

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