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Полукресло Venus, мягкое сидение

Артикул: CH-059-528
5 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Прочная конструкция и высокое качество полукресел из гнутого массива бука позволяет использовать такие изделия не только в домах, но и в кафе, ресторанах и барах. Особенностью такого полукресла является легкость и лаконичный дизайн.

Количество в упаковке 2 шт
Габариты упаковки длина*ширина*глубина 1,2*0,45*0,58 м
Вес 10,10 кг
Объем 0,31 м3

Изделия доступны для заказа в цветах: темный орех, светлый орех, белый, беленый дуб, слоновой кости , крем - без наценки; по каталогам RAL и NCS наценка +10%

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина560 мм
  • Высота800 мм
  • Цветкоричневый, белый, серый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Каркасмассив бука

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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