Характеристики товара
Описание
Прочная конструкция и высокое качество полукресел из гнутого массива бука позволяет использовать такие изделия не только в домах, но и в кафе, ресторанах и барах. Особенностью такого полукресла является легкость и лаконичный дизайн.
Количество в упаковке 2 шт
Габариты упаковки длина*ширина*глубина 1,2*0,45*0,58 м
Вес 10,10 кг
Объем 0,31 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина400 мм
- Ширина560 мм
- Высота800 мм
- Цветкоричневый, белый, серый, черный
- Страна изготовленияРоссия
- Каркасмассив бука
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет