Стул Patrick, темно-зеленый/ белый

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Elton, желтый
Стул Elton, желтый
Следующий Стул Patrick, оранжевый/ белый
Стул Elton, желтый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Ширина490 мм
  • Материал каркасапластик
  • Цветзеленый, белый

Другие товары из раздела

Кресло Donato, светло-зеленыйНастоящее фото товара Кресло Donato, светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 900
Оптовая цена
12

Кресло Donato, светло-зеленый

В наличии 40 шт.
Стул черный, экокожаНастоящее фото товара Стул черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
14

Стул черный, экокожа

Стул бежевый, экокожаНастоящее фото товара Стул бежевый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
7

Стул бежевый, экокожа

Стул Eames DAW красныйНастоящее фото товара Стул Eames DAW красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 99051
7 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Eames DAW красный

В наличии 95 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99034
4 490 ₽Оптовая цена
10

Стул Eames Черный

В наличии 100 шт.
Стул Eames БелыйНастоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79038
4 490 ₽Оптовая цена
117Хит

Стул Eames Белый

В наличии 100 шт.

С этим товаром покупают

Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 сереброНастоящее фото товара Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
24 99051
49 990 ₽
15

Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро

В наличии 32 шт.
Настоящее фото товара Стол обеденный Шанель, произведённого компанией ChiedoCover
от56 790
Оптовая цена
9

Стол обеденный Шанель

Стол обеденный Верона белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Верона белый, произведённого компанией ChiedoCover
от53 99023
69 990 ₽Оптовая цена
10

Стол обеденный Верона белый

В наличии 3 шт.
Стол обеденный Берген раскладной 160-190-220*90 белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Берген раскладной 160-190-220*90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от34 99024
45 990 ₽Оптовая цена
13

Стол обеденный Берген раскладной 160-190-220*90 белый

В наличии 25 шт.
Стол Alto 160, серо-коричневый мрамор матовый, итальянская керамика/ черный каркасНастоящее фото товара Стол Alto 160, серо-коричневый мрамор матовый, итальянская керамика/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
98 100
Оптовая цена
8

Стол Alto 160, серо-коричневый мрамор матовый, итальянская керамика/ черный каркас

Стол Brick M 120, бетон Портленд/ белыйНастоящее фото товара Стол Brick M 120, бетон Портленд/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
18 350
Оптовая цена
11

Стол Brick M 120, бетон Портленд/ белый

В наличии 18 шт.