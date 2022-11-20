Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Ширина490 мм
- Материал каркасапластик
- Цветзеленый, белый
Кресло Donato, светло-зеленый
Стул черный, экокожа
Стул бежевый, экокожа
Стул Eames DAW красный
Стул Eames Черный
Стул Eames Белый
Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро
Стол обеденный Шанель
Стол обеденный Верона белый
Стол обеденный Берген раскладной 160-190-220*90 белый
Стол Alto 160, серо-коричневый мрамор матовый, итальянская керамика/ черный каркас
Стол Brick M 120, бетон Портленд/ белый