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Стул Turin синий вельвет с хромированными ножками - фото 1Стул Turin синий вельвет с хромированными ножками - фото 2Стул Turin синий вельвет с хромированными ножками - фото 3

Стул Turin синий вельвет с хромированными ножками

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Характеристики товара

Описание

Стул Turin представляет собой прочный стальной каркас, способный выдерживать нагрузку до 150 килограммов, дополненный мягким сиденьем и фактурной спинкой. Сочетание вельвета, трендового материала обивки, с хромированными ножками делают этот предмет мебели минималистичным и по-настоящему стильным. Стул Turin идеально впишется в современный интерьер, придав ему продуманный и завершенный вид.

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота посадочного места 480 мм
  • Материал сиденьявельвет
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветсиний
  • Материал ножекметалл
  • Страна изготовленияРоссия

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