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Стул Whispered Fusion, синий вельвет, золотой - фото 1 Стул Whispered Fusion, синий вельвет, золотой - фото 2 Стул Whispered Fusion, синий вельвет, золотой - фото 3

Стул Whispered Fusion, синий вельвет, золотой

Артикул: CH-066-361
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота810 мм
  • Материал сиденьявельвет
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний, золотой

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