Характеристики товара
Описание
Светильник выполнен в элегантном стиле, вдохновленном культовым дизайном Луи Пульсена. Металлический плафон особой формы, напоминающий многослойный конус, создает утонченный и одновременно динамичный образ. Светильник отлично впишется в современный интерьер кухни, гостиной, спальни или кафе. Площадь освещения до 3 кв.м позволяет использовать его как основное или акцентное освещение для зоны отдыха или обеденного стола. Компактные размеры (176×30×30 см) делают этот подвесной светильник универсальным для помещений разной площади. Мощность светильника до 40 Вт. Форма плафона в виде конуса усиливает направленное освещение.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина300 мм
- Глубина300 мм
- Высота1760 мм
- Вес1.1 кг
- Материалметалл, пластик
- Количество ламп1
- Мощность40 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветслоновая кость
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки320 мм
- Высота упаковки135 мм
- Вес упаковки1.6 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет