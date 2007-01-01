Характеристики товара
Описание
Светильник подвесной — изысканная простота в современном исполнении. Модель сочетает в себе изящество стекла, роскошь золотистого металла и природную текстуру мрамора. Его цилиндрические плафоны из стекла подчеркивает лампу внутри, создавая эффект декоративной подсветки. Зеленый мрамор и золотая арматура придают светильнику выразительность и статусность. Плафоны изготовлены из прозрачного стекла, корпус — из металла с глянцевым золотистым покрытием. Особое внимание уделено декоративному элементу из натурального мрамора, который служит стильным акцентом. Светильник оснащен тремя патронами Е27 и поддерживает лампы мощностью до 60 Вт (накаливания или ЛЭД). Оптимально освещает до 3 м², что делает его идеальным вариантом для локальной или акцентной подсветки. Светильник крепится на планку, подходит для натяжных потолков. Длина подвеса регулируется от 20 до 100 см, позволяя адаптировать высоту под интерьерное решение. Светильник гармонично впишется в интерьер гостиной, кухни, спальни, кафе, гостиницы или загородного дома. Особенно хорошо смотрится в ансамбле с другими моделями коллекции или в композиции из нескольких одинаковых светильников.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина260 мм
- Глубина260 мм
- Высота1345 мм
- Вес2.2 кг
- Материалметалл, стекло, мрамор
- Количество ламп3
- Мощность180 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветзеленый, прозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки320 мм
- Высота упаковки200 мм
- Вес упаковки2.7 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет