Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Хит 20, рогожка Laguna 994, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 20, рогожка Laguna 994, каркас серебро
9 оценок
1 79022
2 275 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 20, рогожка Laguna 994, каркас серебро - фото 1Стул Хит 20, рогожка Laguna 994, каркас серебро - фото 2Стул Хит 20, рогожка Laguna 994, каркас серебро - фото 3Стул Хит 20, рогожка Laguna 994, каркас серебро - фото 4Стул Хит 20, рогожка Laguna 994, каркас серебро - фото 5Стул Хит 20, рогожка Laguna 994, каркас серебро - фото 6Стул Хит 20, рогожка Laguna 994, каркас серебро - фото 7Стул Хит 20, рогожка Laguna 994, каркас серебро - фото 8
Хит

Стул Хит 20, рогожка Laguna 994, каркас серебро

Артикул: CH-084-235
9 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый
Фотография товара Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Сахара 25мм с наружними заглушками
Фотография товара Стул Сахара 25мм с наружними заглушками от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Профиль каркаса20 мм
  • Вес5,8 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкарогожка
  • Цвет каркасасеребряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 19 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 19, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49035
3 790 ₽

Чехол для стола 19

30
Фотография товара Чехол S-41 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол S-41, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Чехол S-41

39
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х800*750, орех, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х800*750, орех, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Стол Лидер 1, 1500х800*750, орех, каркас черный

10
Фотография товара Стол барный Virtuos D, венге/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Virtuos D, венге/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от72 690
Оптовая цена

Стол барный Virtuos D, венге/ белый

40
Настоящее фото товара Стол мобильный складной бук, антрацит, 22 мм, 160*70, произведённого компанией ChiedoCover
17 690
Оптовая цена

Стол мобильный складной бук, антрацит, 22 мм, 160*70

6
New
Фотография товара Тележка для круглых столов, 1070мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, 1070мм, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990

Тележка для круглых столов, 1070мм

12
В пути 2 шт.
Фотография товара Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм

493
Фотография товара Столик пластиковый журнальный Net Table, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Net Table, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Net Table, горчичный

36
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 05, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45028
1 990 ₽

Чехол для стола 05, красный

13
Фотография товара Чехол 42, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 42, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Чехол 42, бежевый

34

Другие товары из раздела стулья хит

Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, синяя корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 74018
2 115 ₽

Стул Хит 25мм - золото, синяя корона

60
В наличии 39 шт.
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64028
2 275 ₽

Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая

144
В наличии 10 шт.
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 44024
1 890 ₽

Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая

145
В наличии 20 шт.
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый арш от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый арш, произведённого компанией ChiedoCover
от1 74018
2 115 ₽

Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый арш

96
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, велюр красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, велюр красный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69021
2 115 ₽

Стул Хит 25мм - золото, велюр красный

94
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, шенилл светло-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, шенилл светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 74022
2 225 ₽

Стул Хит 25мм - золото, шенилл светло-зеленый

53
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, Сабо черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Сабо черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59023
2 055 ₽

Стул Хит 20мм - золото, Сабо черный

81
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - бронза, шенилл коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - бронза, шенилл коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 74022
2 225 ₽

Стул Хит 25мм - бронза, шенилл коричневый

66
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, корона синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от1 54026
2 055 ₽

Стул Хит 20мм - золото, корона синяя

435
В наличии 123 шт.
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, чёрный муар, ромб синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, чёрный муар, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 63014
3 025 ₽

Стул Хит 20мм с подлокотниками, чёрный муар, ромб синий

6

Товар в корзине

Стул Хит 20, рогожка Laguna 994, каркас серебро
Стул Хит 20, рогожка Laguna 994, каркас серебро
от 1 640
2 275 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 19 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 19, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49035
3 790 ₽

Чехол для стола 19

30
Фотография товара Чехол S-41 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол S-41, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Чехол S-41

39
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х800*750, орех, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х800*750, орех, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Стол Лидер 1, 1500х800*750, орех, каркас черный

10
Фотография товара Стол барный Virtuos D, венге/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Virtuos D, венге/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от72 690
Оптовая цена

Стол барный Virtuos D, венге/ белый

40

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности