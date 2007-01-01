Характеристики товара
Описание
Лампа настольная. Элегантная настольная лампа для стильного и уютного освещения. Глянцевый металлический корпус в хромированном исполнении дополнен прозрачными декоративными элементами в виде шаров, которые создают оригинальный визуальный акцент. Белый тканевый плафон равномерно рассеивает свет, наполняя пространство мягким и приятным сиянием. Высота 59,5 см позволяет использовать лампу как для практического освещения, так и для украшения интерьера. Площадь освещения составляет 1 кв.м, что идеально подходит для небольших зон. Одноламповая конструкция поддерживает мощность до 60 Вт. Лаконичный дизайн сочетается с классикой, модерном и неоклассикой, делая лампу подходящей для гостиных, спален, кухонь, кафе или гостиниц. Прозрачные декоративные элементы на корпусе придают ей воздушность, а глянцевое покрытие арматуры добавляет изысканности. Лампа идеально подходит для работы, чтения или создания уютной атмосферы. Удачное сочетание функциональности и эстетики делает ее незаменимой в любом интерьере.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина300 мм
- Глубина300 мм
- Высота595 мм
- Вес2.6 кг
- Материалметалл, ткань
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбелый, хромированный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки260 мм
- Высота упаковки380 мм
- Вес упаковки3.6 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет