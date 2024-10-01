Характеристики товара
Описание
Настенный светильник коллекции Brass. Современный стиль в лаконичном и изящном дизайне. Каркас золотого цвета надёжно крепится к стене с помощью планки. При использовании 2 лампы по 40 Вт, модель V11073-2W может осветить 5 м2.
Такой настенный светильник прекрасно дополнит интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина325 мм
- Глубина150 мм
- Высота300 мм
- Материалметалл, стекло
- Мощность80 Вт
- ЦокольЕ14
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки200 мм
- Высота упаковки200 мм
- Глубина упаковки110 мм
- Вес упаковки1.50 кг