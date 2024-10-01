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Светильник настенный V11073-2W Brass

Артикул: CH-066-673
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Настенный светильник коллекции Brass. Современный стиль в лаконичном и изящном дизайне. Каркас золотого цвета надёжно крепится к стене с помощью планки. При использовании 2 лампы по 40 Вт, модель V11073-2W может осветить 5 м2.

Такой настенный светильник прекрасно дополнит интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина325 мм
  • Глубина150 мм
  • Высота300 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Мощность80 Вт
  • ЦокольЕ14
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки200 мм
  • Высота упаковки200 мм
  • Глубина упаковки110 мм
  • Вес упаковки1.50 кг

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