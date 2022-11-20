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Люстра потолочная Lumion 4514/6C Vanessa - фото 1Люстра потолочная Lumion 4514/6C Vanessa - фото 2Люстра потолочная Lumion 4514/6C Vanessa - фото 3Люстра потолочная Lumion 4514/6C Vanessa - фото 4

Люстра потолочная Lumion 4514/6C Vanessa

13 оценок
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Торшер Lumion 4514/1F Vanessa
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Торшер Lumion 4514/1F Vanessa

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота455 мм
  • Вес2.7 кг
  • Материалметалл, ткань
  • Цветкрасный, золотой

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