Товар в корзине. Перейти
Тележка Marmara для горничных универсальная - фото 1

Тележка Marmara для горничных универсальная

Артикул: CH-066-694
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тележка для горничной Green Hotel 905
Фотография товара Тележка для горничной Green Hotel 905 от компании ChiedoCover.
Следующий Тележка для горничной MagicArt 262 W, Safety Plus
Фотография товара Тележка для горничной MagicArt 262 W, Safety Plus от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Тележка для развоза чистого белья, мешок для сбора грязного белья, корзинки для моющих средств и полка для ведер. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Длина полки 68см, расстояние между полками,40см. Мешок 75л из синтетической ткани василькового или бордового цветов. Мешок имеет крышку, крепится с помощью клапанов на липучках, заклепок и стропы на полукольцах. Средняя часть закрыта шторками из синтетической ткани со всех сторон, лицевая сторона открыта. Корзины имеют размер 30х50 см., ячейки размером 2,5х2,5 см. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1280 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота1290 мм
  • Вес17 кг
  • Материалметалл
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.70 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Тележка одноведёрная 1x25л, с отжимом,ручкой и сеткой на хромированной раме, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Тележка одноведёрная 1x25л, с отжимом,ручкой и сеткой на хромированной раме

39
Настоящее фото товара Тележка для горничной Magic Hotel 800 Basic, произведённого компанией ChiedoCover
70 290
Оптовая цена

Тележка для горничной Magic Hotel 800 Basic

30
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Skyler, произведённого компанией ChiedoCover
от23 690
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Skyler

33
Распродажа
Фотография товара Тележка разборная для горничной Layla от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка разборная для горничной Layla, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99018
16 990 ₽Оптовая цена

Тележка разборная для горничной Layla

38
Настоящее фото товара Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, удлиненная, произведённого компанией ChiedoCover
от24 090
Оптовая цена

Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, удлиненная

44
New
Фотография товара Тележка Convolk разборная для горничной, бежевый мешок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Convolk разборная для горничной, бежевый мешок, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена

Тележка Convolk разборная для горничной, бежевый мешок

12
New
Фотография товара Тележка Adelaide разборная для горничной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Adelaide разборная для горничной, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Тележка Adelaide разборная для горничной

7
New
Настоящее фото товара Тележка Hurghada для сбора грязного белья, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Тележка Hurghada для сбора грязного белья

12
New
Фотография товара Тележка для прачечной Mart от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прачечной Mart, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена

Тележка для прачечной Mart

6
New
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Mikey, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Mikey

9

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Mix, зеленый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Mix, зеленый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5907
5 990 ₽

Стул Mix, зеленый велюр

97
Фотография товара Стул Аррадон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аррадон, произведённого компанией ChiedoCover
39 990
Оптовая цена

Стул Аррадон

40
Фотография товара Стул раскладной Clack, мягкая спинка, велюр Teddy 833, каркас бук морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул раскладной Clack, мягкая спинка, велюр Teddy 833, каркас бук морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990

Стул раскладной Clack, мягкая спинка, велюр Teddy 833, каркас бук морилка старинный орех

7
New
Фотография товара Кресло лаунж Rooney, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Rooney, белый, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена

Кресло лаунж Rooney, белый

11
В наличии 41 шт.
Настоящее фото товара Стул Копенгаген серая ткань ножки под темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стул Копенгаген серая ткань ножки под темное дерево

87
Фотография товара Стул ХОФМАН темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ХОФМАН темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 200
Оптовая цена

Стул ХОФМАН темно-синий

55
Фотография товара Барный стул Непал, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Непал, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Барный стул Непал, серый

66
В наличии 26 шт.
Фотография товара Стул NURI терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул NURI терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена

Стул NURI терракотовый

8
В наличии 89 шт.
Фотография товара Стул Bascor, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bascor, графит, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Стул Bascor, графит

11
Фотография товара Стул пластиковый Doga Bistrot, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Doga Bistrot, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена

Стул пластиковый Doga Bistrot, капучино

40
В наличии 4 шт.

Другие товары из раздела тележки для горничных

Настоящее фото товара Тележка для прачечной Elle, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Тележка для прачечной Elle

31
New
Фотография товара Тележка разборная для горничной, бордовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка разборная для горничной, бордовая, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена

Тележка разборная для горничной, бордовая

8
NewРаспродажа
Фотография товара Тележка Guadalajara разборная для горничной, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Guadalajara разборная для горничной, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от12 09020
15 090 ₽Оптовая цена

Тележка Guadalajara разборная для горничной, синий

15
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья

12
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Moss, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Moss

9
New
Фотография товара Тележка Cairo для сбора грязного белья от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Cairo для сбора грязного белья, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Тележка Cairo для сбора грязного белья

7
New
Фотография товара Тележка для уборки Belle от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для уборки Belle, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена

Тележка для уборки Belle

11
New
Настоящее фото товара Тележка - стеллаж для прачечной из нержавейки Noah, произведённого компанией ChiedoCover
от43 690
Оптовая цена

Тележка - стеллаж для прачечной из нержавейки Noah

15
New
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Case, произведённого компанией ChiedoCover
от27 290
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Case

8
New
Фотография товара Тележка для прачечной с пластиковым баком Dark от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прачечной с пластиковым баком Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от29 090
Оптовая цена

Тележка для прачечной с пластиковым баком Dark

13

Товар в корзине

Тележка Marmara для горничных универсальная
Тележка Marmara для горничных универсальная
от 15 290
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Mix, зеленый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Mix, зеленый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5907
5 990 ₽

Стул Mix, зеленый велюр

97
Фотография товара Стул Аррадон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аррадон, произведённого компанией ChiedoCover
39 990
Оптовая цена

Стул Аррадон

40
Фотография товара Стул раскладной Clack, мягкая спинка, велюр Teddy 833, каркас бук морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул раскладной Clack, мягкая спинка, велюр Teddy 833, каркас бук морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990

Стул раскладной Clack, мягкая спинка, велюр Teddy 833, каркас бук морилка старинный орех

7
New
Фотография товара Кресло лаунж Rooney, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Rooney, белый, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена

Кресло лаунж Rooney, белый

11
В наличии 41 шт.