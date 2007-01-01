Характеристики товара
Описание
Роскошное кресло Осла, олицетворяет собой неустаревающую классику, но при этом выполнен из самых модных и современных материалов премиум-класса! Владельцы респектабельных ресторанов наверняка также оценят его по достоинству. Данную модель из новой коллекции невозможно ни с чем перепутать. Сидение и спинка, отлитые как единое целое, обтянуты экокожей цвета морской волны.
Высота ножек:45 см.
Материал ножек:металл;
Материал основания:фанера;
Обивка:Искуственная кожа;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина560 мм
- Высота760 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес9.275 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный, темно-серый
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет