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Настоящее фото товара Стул Осла, темно-серая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Осла, темно-серая экокожа
9 оценок
от 33 790
Стул Осла, темно-серая экокожа - фото 1Стул Осла, темно-серая экокожа - фото 2Стул Осла, темно-серая экокожа - фото 3Стул Осла, темно-серая экокожа - фото 4Стул Осла, темно-серая экокожа - фото 5

Стул Осла, темно-серая экокожа

Артикул: CH-089-365
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Роскошное кресло Осла, олицетворяет собой неустаревающую классику, но при этом выполнен из самых модных и современных материалов премиум-класса! Владельцы респектабельных ресторанов наверняка также оценят его по достоинству. Данную модель из новой коллекции невозможно ни с чем перепутать. Сидение и спинка, отлитые как единое целое, обтянуты экокожей цвета морской волны.

Высота ножек:45 см.

Материал ножек:металл;

Материал основания:фанера;

Обивка:Искуственная кожа;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес9.275 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный, темно-серый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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