от 26 190 ₽ 9

28 590 ₽ Оптовая цена

Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л

43

от 9 990 ₽

Оптовая цена

Тележка одноведёрная 1x25л, с отжимом,ручкой и сеткой на хромированной раме

39

от 13 690 ₽

Оптовая цена

Тележка разборная для горничной

34

от 15 590 ₽

Тележка транспортировочная ТТ-2

8

от 11 375 ₽

Оптовая цена

Тележка многофункциональная для горничных, Eco-Force

10

от 13 590 ₽

Оптовая цена

Тележка разборная для горничной, бордовый мешок

11

от 12 790 ₽

Оптовая цена

тележка Oaxaca для перевозки чистого белья

11

от 26 290 ₽

Оптовая цена

Тележка El Firdaus для напитков с полками из МДФ

6

от 14 890 ₽

Оптовая цена

Тележка Collioure для белья

11

от 23 790 ₽

Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Silver