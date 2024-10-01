Характеристики товара
Описание
Тележка для горничных из нержавейки с полками для развоза чистого белья и мешком на 110л. и 110л. для сбора грязного белья. Каркас тележки изготовлен из зеркальной нержавеющей трубы. Полки изготовлены из нержавеющей листовой стали. Длина полки 50см. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1030 мм
- Ширина550 мм
- Высота1100 мм
- Вес18 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Короб для белья110 л
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.50 м3