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Тележка-стеллаж для прачечной из нержавейки Luna - фото 1

Тележка-стеллаж для прачечной из нержавейки Luna

Артикул: CH-066-930
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина950 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота1600 мм
  • Вес18 кг

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