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Настоящее фото товара Стул Эссан без подлокотников, серая экокожа, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Эссан без подлокотников, серая экокожа, ножки черные
9 оценок
от 31 090
Стул Эссан без подлокотников, серая экокожа, ножки черные - фото 1Стул Эссан без подлокотников, серая экокожа, ножки черные - фото 2Стул Эссан без подлокотников, серая экокожа, ножки черные - фото 3Стул Эссан без подлокотников, серая экокожа, ножки черные - фото 4Стул Эссан без подлокотников, серая экокожа, ножки черные - фото 5

Стул Эссан без подлокотников, серая экокожа, ножки черные

Артикул: CH-089-340
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Строгий и колоритный стул Эссан без подлокотников покорит вас не только своими внешними свойствами, но также эргономичностью и практичностью. Стул обит гладкой экокожей, которая легка в уходе. Необычные изгибы стула отлично поддерживают тело сидящего человека в удобном положении, а утонченные металлические подлокотники придают дополнительный комфорт и внешнюю привлекательность данному предмету мебели. Стул Эссан в наличии в нескольких оттенках.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья445 мм
  • Вес6.98 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный, светло-коричневый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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