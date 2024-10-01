Характеристики товара
Описание
Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Диаметр колес 160мм. Тележка полностью сварная. Тележка не герметичная.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1250 мм
- Ширина830 мм
- Высота850 мм
- Вес45 кг
- Максимальная нагрузка200 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Короб для белья490 л
Параметры упаковки
- Ширина упаковки830 мм
- Высота упаковки850 мм
- Объём упаковки0.55 м3