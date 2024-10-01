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Тележка для прачечной из нержавейки Kreen - фото 1Тележка для прачечной из нержавейки Kreen - фото 2

Тележка для прачечной из нержавейки Kreen

Артикул: CH-067-130
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Диаметр колес 160мм. Тележка полностью сварная. Тележка не герметичная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1250 мм
  • Ширина830 мм
  • Высота850 мм
  • Вес45 кг
  • Максимальная нагрузка200 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Короб для белья490 л

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки830 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Объём упаковки0.55 м3

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