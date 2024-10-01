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Тележка для уборки из нержавейки Abigail - фото 1

Тележка для уборки из нержавейки Abigail

Артикул: CH-067-023
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для уборки с мешком для сбора грязного белья на 60 л., корзинки для моющих средств, ведра для воды. Верхняя полка имеет борт 10 см. Без швабры. Тележка изготовлена из зеркальной нержавеющей стали. Подставка для швабры. Мешок 60л. из синтетической ткани василькового, бордового или бежевого цветов. Мешок имеет крышку, крепится с помощью клапанов на липучках, заклепок и стропы на полукольцах. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота950 мм
  • Вес14 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Короб для белья60 л

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.30 м3

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