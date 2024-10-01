Характеристики товара
Описание
Стеллаж с двумя дверцами и откидной средней полкой выполнен из стальной трубы и полимерной порошковой окраской высокого качества. Верхняя дверца открывается вверх, нижняя дверца вправо, полка откидывается вниз. Стеллаж установлен на четыре колеса диаметром 160 мм. протектор из резины черного цвета.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина850 мм
- Ширина600 мм
- Высота1600 мм
- Вес20 кг
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.80 м3