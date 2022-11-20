Тележка для горничных из нержавейки
28090 ₽
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Каркас тележки изготовлен из зеркальной нержавеющей трубы. Полки изготовлены излистовой зеркальной нержавеющей стали. Верхняя полка имеет борта 3 см. Стенки тележки с трех сторон выполнены из листа нержавеющей стали. Размер полки 55х70см., расстояние между полками 22см. Верхняя полка имеет борта для моющих средств. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная. Мешки бежевого цвета.