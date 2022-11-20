Фотография Тележка для горничных из нержавейки от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Тележка для горничных из нержавейки

5
Оптовая цена
28 090 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Тележка для горничных из нержавейки
Тележка для горничных из нержавейки
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Тележка для горничных из нержавейки

5
28090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Каркас тележки изготовлен из зеркальной нержавеющей трубы. Полки изготовлены излистовой зеркальной нержавеющей стали. Верхняя полка имеет борта 3 см. Стенки тележки с трех сторон выполнены из листа нержавеющей стали. Размер полки 55х70см., расстояние между полками 22см. Верхняя полка имеет борта для моющих средств. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная. Мешки бежевого цвета.

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Основные характеристики

  • Высота1300 мм
  • Длина1400 мм
  • Ширина550 мм
  • Вес45 кг

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