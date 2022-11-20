Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1430 мм
- Материалрогожка
- Износостойкость20000 циклов
- Плотность360 г/м²
- Состав100% полиэстер
- Тип тканимебельные, столовые, портьерные, постельные
- Страна изготовленияРоссия
Простыня 1.5 сп 150x215, сатин 135гр
Банкетка ПФ-11 черная
Стол Лидер 2, 1800x800, орех, черный
Подстолье Cover №2 светлый орех
Cкамья Мюррен
Столешница слэб №4
Светильник лофт Трапеция Квиндесим X
Стул барный Комфорт фиолетовый, экокожа
Урна деревянная с анкерами
Стеллаж Шамони
Покрывало 220-128
Покрывало 220-129
Покрывало 220-130
Покрывало 220-131
Покрывало 220-45
Покрывало 220-46
Покрывало 220-47
Покрывало 220-48
Покрывало 220-49
Покрывало 220-50