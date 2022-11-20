Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1450 мм
- Материалвелюр
- Износостойкость30000 циклов
- Плотность200 г/м²
- Состав100% полиэстер
- Тип тканимебельные, портьерные, авто ткани
- Страна изготовленияРоссия
Простыня 1.5 сп 150x215, бязь 140гр
Стол Eames T-8, цвет по RAL
Лавочка Монталь
Лавочка Санторини
Столешница слэб №6
Светильник лофт Трапеция Квиндесим
Тумба Парма 2
Стул барный Олимп красный, экокожа
Покрывало 220-128
Покрывало 220-129
Покрывало 220-130
Покрывало 220-131
Покрывало 220-45
Покрывало 220-46
Покрывало 220-47
Покрывало 220-48
Покрывало 220-49
Покрывало 220-50