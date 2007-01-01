Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Торшер Воягер Артис, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Торшер Воягер Артис, зеленый
13 оценок
5 19036
7 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Торшер Воягер Артис, зеленый - фото 1Торшер Воягер Артис, зеленый - фото 2Торшер Воягер Артис, зеленый - фото 3Торшер Воягер Артис, зеленый - фото 4Торшер Воягер Артис, зеленый - фото 5Торшер Воягер Артис, зеленый - фото 6Торшер Воягер Артис, зеленый - фото 7Торшер Воягер Артис, зеленый - фото 8Торшер Воягер Артис, зеленый - фото 9Торшер Воягер Артис, зеленый - фото 10
Распродажа

Торшер Воягер Артис, зеленый

Артикул: CH-087-212
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина205 мм
  • Глубина364 мм
  • Высота1387 мм
  • Вес3.42 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Светильник лофт Зиг-Заг
Фотография товара Светильник лофт Зиг-Заг от компании ChiedoCover.
Следующий Люстра подвесная Калм Виола, белый, серебряный
Фотография товара Люстра подвесная Калм Виола, белый, серебряный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Торшер элегантность и стиль в одном светильнике. Выполнен из высококачественного металла, что придает ему прочность и долговечность. Плафон цилиндрической формы с зеленым внешним покрытием и белым акцентом внутри создает великолепный контраст. Латунные элементы на корпусе добавляют изысканности и элегантности, подчеркивая современный стиль и атмосферу лофт. Этот уникальный дизайн сочетает строгие геометрические формы с роскошью золотистого цвета. С мощностью 40 Вт и цоколем Е27, торшер прекрасно освещает площадь до 3 кв.м, идеально подходя для создания уютной атмосферы в помещении. Регулируемый плафон дает возможность направить свет туда, где он наиболее необходим, что делает этот светильник еще более удобным для разных задач. В комплект входят светильник, паспорт, упаковка и схема для удобной установки. Латунные детали придают ему особый шарм, благодаря чему он идеально впишется в современные интерьеры с элементами лофт или минимализм. Отлично подходит для работы, чтения, а также как декоративный элемент в интерьере.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина205 мм
  • Глубина364 мм
  • Высота1387 мм
  • Вес3.42 кг
  • Материалметалл
  • Количество ламп1
  • Мощность40 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки130 мм
  • Высота упаковки415 мм
  • Вес упаковки3.76 кг
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Светильник лофт Зиг-Заг Сэкст напольный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Зиг-Заг Сэкст напольный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Светильник лофт Зиг-Заг Сэкст напольный

72
Распродажа
Фотография товара Бра светодиодное Портал Бирдс, белый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра светодиодное Портал Бирдс, белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69073
27 990 ₽Оптовая цена

Бра светодиодное Портал Бирдс, белый, золотой

50
В наличии 14 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Люстра подвесная Рефьюдж Максимилиан, белый, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19060
19 990 ₽Оптовая цена

Люстра подвесная Рефьюдж Максимилиан, белый, серебряный

47
В наличии 17 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Люстра подвесная Херф Чилли, оранжевый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49056
16 990 ₽Оптовая цена

Люстра подвесная Херф Чилли, оранжевый, золотой

34
В наличии 32 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подвесной светильник Ремаин Ирина, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от3 09039
4 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник Ремаин Ирина, бронза

45
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Подвесной светодиодный светильник Павилион Бирдс, белый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светодиодный светильник Павилион Бирдс, белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99080
28 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светодиодный светильник Павилион Бирдс, белый, золотой

47
В наличии 14 шт.
Распродажа
Фотография товара Светодиодная настольная лампа V3074-1TL Birds 1*LED*6W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодная настольная лампа V3074-1TL Birds 1*LED*6W, произведённого компанией ChiedoCover
от5 19076
21 490 ₽Оптовая цена

Светодиодная настольная лампа V3074-1TL Birds 1*LED*6W

43
В наличии 19 шт.
Распродажа
Фотография товара Светодиодный подвесной светильник с пультом V2890-PL Novas LED 108W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодный подвесной светильник с пультом V2890-PL Novas LED 108W, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39076
25 990 ₽Оптовая цена

Светодиодный подвесной светильник с пультом V2890-PL Novas LED 108W

39
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Стиле Кеиро, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Стиле Кеиро, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 29032
13 490 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной светодиодный Стиле Кеиро, черный

10
В наличии 22 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Мунд Агато, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Мунд Агато, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
9 09036
13 990 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной светодиодный Мунд Агато, светло-коричневый

11
  • серый, черный
  • черный
В наличии 37 шт.

С этим товаром покупают

АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25, велюр Велютто 12, каркас титан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25, велюр Велютто 12, каркас титан, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59041
2 680 ₽

Стул Хит 25, велюр Велютто 12, каркас титан

12
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кровать Альмена, Velvet Yellow от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Альмена, Velvet Yellow, произведённого компанией ChiedoCover
от37 590
Оптовая цена

Кровать Альмена, Velvet Yellow

49
Фотография товара Кресло Льюис, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Льюис, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
17 290
Оптовая цена

Кресло Льюис, кремовый

5
  • изумрудный
  • бежевый
  • коричневый
  • серый
Настоящее фото товара Туалетный стол Малонн Арри с секретером и зеркалом, белый, произведённого компанией ChiedoCover
66 090
Оптовая цена

Туалетный стол Малонн Арри с секретером и зеркалом, белый

8
Фотография товара Стол 0864ДТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол 0864ДТ, произведённого компанией ChiedoCover
18 090

Стол 0864ДТ

10
В наличии 14 шт.
Фотография товара Полукресло Ува K какао/ венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Ува K какао/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от41 290
Оптовая цена

Полукресло Ува K какао/ венге

47
Фотография товара Диван Честер, трехместный, бордовый, 2600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Честер, трехместный, бордовый, 2600, произведённого компанией ChiedoCover
68 190

Диван Честер, трехместный, бордовый, 2600

13
  • бордовый
  • зеленый
Распродажа
Фотография товара Кресло Филадельфия велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Филадельфия велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 89044
31 490 ₽Оптовая цена

Кресло Филадельфия велюр черный

26
  • зеленый
  • белый, черный
  • черный
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол Лофт 69 1400*800, лдсп Дуб Галифакс табак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт 69 1400*800, лдсп Дуб Галифакс табак, произведённого компанией ChiedoCover
от43 090

Стол Лофт 69 1400*800, лдсп Дуб Галифакс табак

49
Фотография товара Кресло Бабби чёрный / серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бабби чёрный / серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 390
Оптовая цена

Кресло Бабби чёрный / серый

9
  • бежевый
  • серый
  • коричневый

Другие товары из раздела внутреннее освещение

Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной V11080-1P Lilly от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной V11080-1P Lilly, произведённого компанией ChiedoCover
4 39057
9 990 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной V11080-1P Lilly

10
В наличии 14 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Диас Офелия, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Диас Офелия, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 19044
7 390 ₽

Светильник подвесной светодиодный Диас Офелия, черный

6
В наличии 34 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Воркшоп Призмикью, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Воркшоп Призмикью, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
7 99034
12 090 ₽

Светильник подвесной светодиодный Воркшоп Призмикью, прозрачный

8
В наличии 35 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Силент Кластер, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Силент Кластер, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 19065
8 990 ₽

Светильник подвесной Силент Кластер, белый

13
  • белый
  • серебряный
В наличии 32 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Стеш Шарм, белый, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Стеш Шарм, белый, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 09044
15 990 ₽

Светильник подвесной Стеш Шарм, белый, зеленый

9
В наличии 150 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Дистафф Леви, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Дистафф Леви, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
4 29047
7 990 ₽

Светильник подвесной Дистафф Леви, прозрачный

11
В наличии 44 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Дот Латтик, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Дот Латтик, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
6 09033
8 990 ₽

Светильник подвесной светодиодный Дот Латтик, золотой

7
В наличии 19 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Икат Латтик, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Икат Латтик, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
8 09033
11 990 ₽

Светильник подвесной светодиодный Икат Латтик, золотой

8
В наличии 18 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Нест Ран, черный, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Нест Ран, черный, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
13 59041
22 990 ₽

Светильник подвесной светодиодный Нест Ран, черный, прозрачный

9
В наличии 51 шт.
Распродажа
Фотография товара Торшер Финиал Шагги, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Торшер Финиал Шагги, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 99026
11 990 ₽

Торшер Финиал Шагги, черный

13
  • черный
  • бежевый
  • зеленый
В наличии 76 шт.

Товар в корзине

Торшер Воягер Артис, зеленый
Торшер Воягер Артис, зеленый
5 190
7 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25, велюр Велютто 12, каркас титан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25, велюр Велютто 12, каркас титан, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59041
2 680 ₽

Стул Хит 25, велюр Велютто 12, каркас титан

12
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кровать Альмена, Velvet Yellow от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Альмена, Velvet Yellow, произведённого компанией ChiedoCover
от37 590
Оптовая цена

Кровать Альмена, Velvet Yellow

49
Фотография товара Кресло Льюис, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Льюис, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
17 290
Оптовая цена

Кресло Льюис, кремовый

5
  • изумрудный
  • бежевый
  • коричневый
  • серый
Настоящее фото товара Туалетный стол Малонн Арри с секретером и зеркалом, белый, произведённого компанией ChiedoCover
66 090
Оптовая цена

Туалетный стол Малонн Арри с секретером и зеркалом, белый

8

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности