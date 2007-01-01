Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Уличный газовый обогреватель WWT 13I ROTANG Brown, произведённого компанией ChiedoCover
Уличный газовый обогреватель WWT 13I ROTANG Brown
8 оценок
123 290
Товар в корзине. Перейти
Уличный газовый обогреватель WWT 13I ROTANG Brown - фото 1Уличный газовый обогреватель WWT 13I ROTANG Brown - фото 2Уличный газовый обогреватель WWT 13I ROTANG Brown - фото 3Уличный газовый обогреватель WWT 13I ROTANG Brown - фото 4Уличный газовый обогреватель WWT 13I ROTANG Brown - фото 5Уличный газовый обогреватель WWT 13I ROTANG Brown - фото 6Уличный газовый обогреватель WWT 13I ROTANG Brown - фото 7

Уличный газовый обогреватель WWT 13I ROTANG Brown

Артикул: CH-088-751
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота2270 мм
  • Вес25 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Комплект мебели Сплит, бежевый
Фотография товара Комплект мебели Сплит, бежевый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул уличный Фотон
Фотография товара Стул уличный Фотон от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

WWT 13I ROTANG Brown — это уличный газовый обогреватель с эксклюзивным плетением из коричневого ротанга, который привносит в пространство тепло, уют и природную эстетику.

Модель ROTANG Brown выделяется своим плетёным корпусом из высококачественного искусственного ротанга тёплого коричневого оттенка. Этот обогреватель органично вписывается в интерьеры в стиле «кантри», «эко» и «рустик», отлично сочетается с мебелью из дерева и ротанга. Днём его текстура создаёт уютную атмосферу, напоминающую о природе, а вечером игра света и теней на плетёной поверхности добавляет пространству глубину и шарм. Мощности 13 кВт достаточно для комфортного обогрева зоны до 25 м². Завораживающий столб пламени в стеклянной колбе высотой 1,5 метра создаёт романтическую атмосферу.
Обогреватель работает от стандартного газового баллона (баллон приобретается отдельно) и не требует подключения к электричеству. Устойчивое основание занимает всего 54 см. Встроенная система безопасности (газ-контроль и датчик опрокидывания) автоматически отключает подачу газа при падении, делая использование безопасным для семьи и гостей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота2270 мм
  • Вес25 кг
  • Материалротанг
  • Мощность13000 Вт
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1380 мм
  • Высота упаковки750 мм
  • Глубина упаковки220 мм
  • Вес упаковки28 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-4000/8 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-4000/8, произведённого компанией ChiedoCover
от72 790
Оптовая цена

Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-4000/8

43
Фотография товара Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет, произведённого компанией ChiedoCover
28 590

Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет

10
В наличии
Фотография товара Электрический напольный обогреватель Хугетт Диана, пепел от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Электрический напольный обогреватель Хугетт Диана, пепел, произведённого компанией ChiedoCover
38 290

Электрический напольный обогреватель Хугетт Диана, пепел

11
В наличии
Фотография товара Электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON BH-2000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON BH-2000, произведённого компанией ChiedoCover
58 090

Электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON BH-2000

14
В наличии 60 шт.
Фотография товара Электрический подвесной обогреватель Хугетт Флор ФБ, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Электрический подвесной обогреватель Хугетт Флор ФБ, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
42 590

Электрический подвесной обогреватель Хугетт Флор ФБ, бежевый

14
В наличии
Фотография товара Уличный газовый обогреватель WWT 13I TOTAL Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Уличный газовый обогреватель WWT 13I TOTAL Brown, произведённого компанией ChiedoCover
69 690

Уличный газовый обогреватель WWT 13I TOTAL Brown

8
В наличии 37 шт.
Фотография товара Стеклянная колба для уличного газового обогревателя Стэллен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеклянная колба для уличного газового обогревателя Стэллен, произведённого компанией ChiedoCover
15 290

Стеклянная колба для уличного газового обогревателя Стэллен

10
В наличии
Фотография товара Уличный газовый обогреватель WWT 13I TOTAL Black mini 1.8m от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Уличный газовый обогреватель WWT 13I TOTAL Black mini 1.8m, произведённого компанией ChiedoCover
98 690

Уличный газовый обогреватель WWT 13I TOTAL Black mini 1.8m

13
В наличии 20 шт.
Фотография товара Уличный газовый обогреватель WWT 13I Stainless steel mini 1.8m от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Уличный газовый обогреватель WWT 13I Stainless steel mini 1.8m, произведённого компанией ChiedoCover
113 190

Уличный газовый обогреватель WWT 13I Stainless steel mini 1.8m

6
В наличии 8 шт.
Фотография товара Пеллетный обогреватель WWT R80-L от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пеллетный обогреватель WWT R80-L, произведённого компанией ChiedoCover
50 790

Пеллетный обогреватель WWT R80-L

5
В наличии 5 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул кухонный Кэш, поворотный, зеленый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
21 690

Стул кухонный Кэш, поворотный, зеленый, черный

14
В пути 511 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59027
2 165 ₽

Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая

109
Новинка
Фотография товара Стул барный Клеар, орех американский от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Клеар, орех американский, произведённого компанией ChiedoCover
16 290

Стул барный Клеар, орех американский

10
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Логан СН, велюр, зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Логан СН, велюр, зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
9 8903
10 190 ₽

Стул полубарный Логан СН, велюр, зелёный

9
В наличии 34 шт.В пути 24 шт.
Фотография товара Стол Гласс-1Д, дуб натуральный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Гласс-1Д, дуб натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
24 390

Стол Гласс-1Д, дуб натуральный

10
Фотография товара Стул 06113АМ желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул 06113АМ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Стул 06113АМ желтый

60
В наличии 108 шт.
Фотография товара Диван Veene mini текстиль, белый, blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Veene mini текстиль, белый, blue, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Диван Veene mini текстиль, белый, blue

82
Фотография товара Стол КВАНТ 3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол КВАНТ 3, произведённого компанией ChiedoCover
31 290
Оптовая цена

Стол КВАНТ 3

50
Распродажа
Фотография товара Стул Маллин, велюр Велютто 21, ножки металл черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр Велютто 21, ножки металл черные, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69021
8 390 ₽

Стул Маллин, велюр Велютто 21, ножки металл черные

9
Фотография товара Стул Инекспрессибл, разноцветный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Инекспрессибл, разноцветный, произведённого компанией ChiedoCover
23 390

Стул Инекспрессибл, разноцветный

10

Другие товары из раздела уличные обогреватели

Фотография товара Уличный газовый обогреватель WWT 13H Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Уличный газовый обогреватель WWT 13H Brown, произведённого компанией ChiedoCover
от36 390
Оптовая цена

Уличный газовый обогреватель WWT 13H Brown

47
Фотография товара Уличный газовый обогреватель WWT 13I Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Уличный газовый обогреватель WWT 13I Black, произведённого компанией ChiedoCover
от40 490
Оптовая цена

Уличный газовый обогреватель WWT 13I Black

41
Новинка
Фотография товара Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет ЭкоСтил, сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет ЭкоСтил, сталь, произведённого компанией ChiedoCover
15 790

Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет ЭкоСтил, сталь

9
В наличии
Фотография товара Электрический напольный обогреватель Хугетт Гэйа, пепел от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Электрический напольный обогреватель Хугетт Гэйа, пепел, произведённого компанией ChiedoCover
38 290

Электрический напольный обогреватель Хугетт Гэйа, пепел

13
В наличии
Фотография товара Электрический напольный обогреватель Хугетт Флор Стилл АДС, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Электрический напольный обогреватель Хугетт Флор Стилл АДС, серый, произведённого компанией ChiedoCover
19 290

Электрический напольный обогреватель Хугетт Флор Стилл АДС, серый

5
В наличии
Фотография товара Электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON RCH-3000/8 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON RCH-3000/8, произведённого компанией ChiedoCover
174 090

Электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON RCH-3000/8

14
В наличии 6 шт.
Фотография товара Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2000/6 F Spinner от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2000/6 F Spinner, произведённого компанией ChiedoCover
60 190

Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2000/6 F Spinner

8
В наличии 5 шт.
Фотография товара Электрический настольный обогреватель Хугетт Таблтоп Стилл, серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Электрический настольный обогреватель Хугетт Таблтоп Стилл, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
17 490

Электрический настольный обогреватель Хугетт Таблтоп Стилл, серебряный

14
В наличии
Фотография товара Уличный газовый обогреватель Стэллен ВармГэс, пепельный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Уличный газовый обогреватель Стэллен ВармГэс, пепельный, произведённого компанией ChiedoCover
21 890

Уличный газовый обогреватель Стэллен ВармГэс, пепельный

9
В наличии
Фотография товара Пеллетный обогреватель WWT R100-T1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пеллетный обогреватель WWT R100-T1, произведённого компанией ChiedoCover
89 990

Пеллетный обогреватель WWT R100-T1

10
В наличии 8 шт.

Товар в корзине

Уличный газовый обогреватель WWT 13I ROTANG Brown
Уличный газовый обогреватель WWT 13I ROTANG Brown
123 290
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул кухонный Кэш, поворотный, зеленый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
21 690

Стул кухонный Кэш, поворотный, зеленый, черный

14
В пути 511 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59027
2 165 ₽

Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая

109
Новинка
Фотография товара Стул барный Клеар, орех американский от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Клеар, орех американский, произведённого компанией ChiedoCover
16 290

Стул барный Клеар, орех американский

10
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Логан СН, велюр, зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Логан СН, велюр, зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
9 8903
10 190 ₽

Стул полубарный Логан СН, велюр, зелёный

9
В наличии 34 шт.В пути 24 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности