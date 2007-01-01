Характеристики товара
Описание
WWT 13I ROTANG Brown — это уличный газовый обогреватель с эксклюзивным плетением из коричневого ротанга, который привносит в пространство тепло, уют и природную эстетику.
Модель ROTANG Brown выделяется своим плетёным корпусом из высококачественного искусственного ротанга тёплого коричневого оттенка. Этот обогреватель органично вписывается в интерьеры в стиле «кантри», «эко» и «рустик», отлично сочетается с мебелью из дерева и ротанга. Днём его текстура создаёт уютную атмосферу, напоминающую о природе, а вечером игра света и теней на плетёной поверхности добавляет пространству глубину и шарм. Мощности 13 кВт достаточно для комфортного обогрева зоны до 25 м². Завораживающий столб пламени в стеклянной колбе высотой 1,5 метра создаёт романтическую атмосферу.
Обогреватель работает от стандартного газового баллона (баллон приобретается отдельно) и не требует подключения к электричеству. Устойчивое основание занимает всего 54 см. Встроенная система безопасности (газ-контроль и датчик опрокидывания) автоматически отключает подачу газа при падении, делая использование безопасным для семьи и гостей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина540 мм
- Высота2270 мм
- Вес25 кг
- Материалротанг
- Мощность13000 Вт
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1380 мм
- Высота упаковки750 мм
- Глубина упаковки220 мм
- Вес упаковки28 кг
- Объём упаковки0.23 м3
- Изделия стопируютсяНет