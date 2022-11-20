Товар в корзине. Перейти
Венский стул B-165 - фото 1

Венский стул B-165

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул черное кружево
Стул черное кружево
Следующий Стул складной Торни, без покраски
Стул черное кружево

Характеристики товара

Описание

Стул деревянный. Массив бука. тонировка на выбор.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес4.3 кг
  • Материалдерево
  • Страна изготовленияПольша

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Стул Tolix Белый глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Белый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 99043
6 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Белый глянцевый

В наличии 78 шт.
Стул Tolix Черный глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Черный глянцевый

В наличии 25 шт.
Стул Tolix Черный патина золотоНастоящее фото товара Стул Tolix Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Tolix Черный патина золото

Стул Tolix Wood Черный патина золотоНастоящее фото товара Стул Tolix Wood Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
6Хит

Стул Tolix Wood Черный патина золото

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Wood Серебристый матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Wood Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
12Хит

Стул Tolix Wood Серебристый матовый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Желтый глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Желтый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Tolix Желтый глянцевый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Wood Черный глянцевый Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Черный глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Wood Черный глянцевый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное деревоНастоящее фото товара Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево

Стул Tolix Голубой матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Голубой матовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Tolix Голубой матовый

В наличии 38 шт.
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол Миллер 140, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
9

Стол Миллер 140

Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, AfitapНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
13

Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap

Настоящее фото товара Стул-кресло Венское Классик Барное, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена
13

Стул-кресло Венское Классик Барное, без подушки

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, бежевая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55028
2 150 ₽
8

Стул Хит 20мм - золото, бежевая корона

Кресло Egg, зеленоеНастоящее фото товара Кресло Egg, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от73 990
12

Кресло Egg, зеленое

Кресло Egg, фиолетовоеНастоящее фото товара Кресло Egg, фиолетовое, произведённого компанией ChiedoCover
от64 890
6

Кресло Egg, фиолетовое

В наличии 1 шт.
Пуф Ottis, желтыйНастоящее фото товара Пуф Ottis, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
8

Пуф Ottis, желтый

Дизайнерское кресло ЛотосНастоящее фото товара Дизайнерское кресло Лотос, произведённого компанией ChiedoCover
от28 90044
50 960 ₽
8

Дизайнерское кресло Лотос

Стул-креслоНастоящее фото товара Стул-кресло, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена
14

Стул-кресло

Другие товары из разделамебель для гостиниц
Стул складной Торни, белыйНастоящее фото товара Стул складной Торни, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
9

Стул складной Торни, белый

Стул Eames КрасныйНастоящее фото товара Стул Eames Красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79038
4 490 ₽Оптовая цена
9

Стул Eames Красный

В наличии 100 шт.
Стул Eames ЧерныйНастоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49022
3 190 ₽Оптовая цена
10

Стул Eames Черный

В наличии 100 шт.