Характеристики товара
Описание
Стул деревянный. Массив бука. тонировка на выбор.
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина550 мм
- Глубина500 мм
- Вес4.3 кг
- Материалдерево
- Страна изготовленияПольша
Стул деревянный. Массив бука. тонировка на выбор.
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