+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Скатерти и напероны

          от 60 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Скатерть Габардин, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          430 ₽540 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Скатерть Габардин
          Настоящее фото товара Скатерть Журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
          520 ₽
          Оптовая цена
          5
          Скатерть Журавинка
          Настоящее фото товара Скатерть Хельга, произведённого компанией ChiedoCover
          490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Скатерть Хельга
          Настоящее фото товара Скатерть Лён, произведённого компанией ChiedoCover
          640 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Скатерть Лён
          Настоящее фото товара Скатерть Мати, произведённого компанией ChiedoCover
          660 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Скатерть Мати
          Настоящее фото товара Скатерть Ричард, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          710 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Скатерть Ричард
          Настоящее фото товара Дорожка для стола, произведённого компанией ChiedoCover
          290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Дорожка для стола
          Настоящее фото товара Наперон, произведённого компанией ChiedoCover
          390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Наперон
          Настоящее фото товара Наперон с бортиком 01, произведённого компанией ChiedoCover
          840 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Наперон с бортиком 01
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Наперон с бортиком 02, произведённого компанией ChiedoCover
          940 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Наперон с бортиком 02
          Настоящее фото товара Наперон с бортиком 03, произведённого компанией ChiedoCover
          840 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Наперон с бортиком 03
          Настоящее фото товара Наперон с бортиком 04, произведённого компанией ChiedoCover
          890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Наперон с бортиком 04
          Настоящее фото товара Скатерть ARS, произведённого компанией ChiedoCover
          1 140 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Скатерть ARS
          Настоящее фото товара Дорожка ARS, произведённого компанией ChiedoCover
          440 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Дорожка ARS
          Настоящее фото товара Скатерть Deco, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Скатерть Deco

          Какая скатерть идеально Вам подойдет?

          Ответьте на 4 вопроса, и мы подберем лучший вариант

          Подобрать скатерть
          Настоящее фото товара Скатерть FIRENZE, произведённого компанией ChiedoCover
          4 810 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Скатерть FIRENZE
          Настоящее фото товара Скатерть Panama Dolce, произведённого компанией ChiedoCover
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Скатерть Panama Dolce
          Настоящее фото товара Скатерть Сатин, произведённого компанией ChiedoCover
          510 ₽
          Оптовая цена
          5
          Скатерть Сатин
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Скатерть Microfibra , произведённого компанией ChiedoCover
          1 650 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Скатерть Microfibra
          Настоящее фото товара Скатерть Saten, произведённого компанией ChiedoCover
          1 510 ₽
          Оптовая цена
          5
          Скатерть Saten
          Настоящее фото товара Комплект мебели Банкетный, произведённого компанией ChiedoCover-7%
          5 599 ₽5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Комплект мебели Банкетный
          Настоящее фото товара Комплект Стол с фуршетной юбкой, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          4 630 ₽5 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Комплект Стол с фуршетной юбкой
          Настоящее фото товара Скатерть Ла-Плата, произведённого компанией ChiedoCover
          350 ₽
          Оптовая цена
          5
          Скатерть Ла-Плата
          Настоящее фото товара Скатерть Ла-Риойа, произведённого компанией ChiedoCover
          2 400 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Скатерть Ла-Риойа
          Настоящее фото товара Сервировочная салфетка 45х30 ST3015, произведённого компанией ChiedoCover
          60 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Сервировочная салфетка 45х30 ST3015
          Настоящее фото товара Сервировочная салфетка 44х30, произведённого компанией ChiedoCover
          150 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Сервировочная салфетка 44х30
          Настоящее фото товара Салфетка д\сервировки 30*40см бамбук 172, произведённого компанией ChiedoCover
          135 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Салфетка д\сервировки 30*40см бамбук 172
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Сервировочная салфетка 30х45, произведённого компанией ChiedoCover
          115 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Сервировочная салфетка 30х45
          Настоящее фото товара Сервировочная салфетка ДеНастия серо-зеленая, 36 см, произведённого компанией ChiedoCover
          150 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Сервировочная салфетка ДеНастия серо-зеленая, 36 см
          Настоящее фото товара Сервировочная салфетка ДеНастия голубая, 36 см, произведённого компанией ChiedoCover
          150 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Сервировочная салфетка ДеНастия голубая, 36 см
          Настоящее фото товара Сервировочная салфетка ДеНастия, персиковая, 36 см, произведённого компанией ChiedoCover
          150 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Сервировочная салфетка ДеНастия, персиковая, 36 см
          Настоящее фото товара Сервировочная салфетка ДеНастия, сиреневая, 36 см, произведённого компанией ChiedoCover
          150 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Сервировочная салфетка ДеНастия, сиреневая, 36 см
          Настоящее фото товара Сервировочная салфетка ДеНастия, серо-фиолетовая, 36 см, произведённого компанией ChiedoCover
          150 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Сервировочная салфетка ДеНастия, серо-фиолетовая, 36 см
          Настоящее фото товара Сервировочная салфетка ДеНастия, фиолетовая, 36 см, произведённого компанией ChiedoCover
          150 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Сервировочная салфетка ДеНастия, фиолетовая, 36 см
          Настоящее фото товара Сервировочная салфетка ДеНастия, белая, 36 см, произведённого компанией ChiedoCover
          225 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Сервировочная салфетка ДеНастия, белая, 36 см
          Настоящее фото товара Сервировочная салфетка ДеНастия, черная, 36 см, произведённого компанией ChiedoCover
          225 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Сервировочная салфетка ДеНастия, черная, 36 см
          Настоящее фото товара Сервировочная салфетка ДеНастия, коричневая, 36 см, произведённого компанией ChiedoCover
          225 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Сервировочная салфетка ДеНастия, коричневая, 36 см
          Настоящее фото товара Сервировочная салфетка ДеНастия, коралловая, 36 см, произведённого компанией ChiedoCover
          225 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Сервировочная салфетка ДеНастия, коралловая, 36 см
          Настоящее фото товара Салфетка сервировочная, коричневая, 44х30 см, произведённого компанией ChiedoCover
          180 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Салфетка сервировочная, коричневая, 44х30 см
          Настоящее фото товара Салфетка сервировочная, салатовая, 44х30 см, произведённого компанией ChiedoCover
          180 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Салфетка сервировочная, салатовая, 44х30 см
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Салфетка сервировочная DeНастия светло серая, произведённого компанией ChiedoCover
          135 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Салфетка сервировочная DeНастия светло серая
          Настоящее фото товара Салфетка сервировочная DeНастия Талисман темно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
          135 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Салфетка сервировочная DeНастия Талисман темно-розовый
          Настоящее фото товара Салфетка сервировочная DeНастия, плетеная, лаванда, произведённого компанией ChiedoCover
          135 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Салфетка сервировочная DeНастия, плетеная, лаванда
          Настоящее фото товара Салфетка сервировочная DeНастия, плетеная, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
          135 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Салфетка сервировочная DeНастия, плетеная, бежевая
          Настоящее фото товара Салфетка сервировочная DeНастия, плетеная, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
          135 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Салфетка сервировочная DeНастия, плетеная, голубой
          Настоящее фото товара Салфетка сервировочная ДeНастия, лиловая, произведённого компанией ChiedoCover
          135 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Салфетка сервировочная ДeНастия, лиловая
          Настоящее фото товара Салфетка сервировочная DeНастия Талисман бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
          135 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Салфетка сервировочная DeНастия Талисман бежевая
          Настоящее фото товара Салфетка сервировочная DeНастия Талисман фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
          135 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Салфетка сервировочная DeНастия Талисман фиолетовая

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют