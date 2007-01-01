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Настоящее фото товара Барный стул Н-309 Дежавю, цвет по РАЛ, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул Н-309 Дежавю, цвет по РАЛ
10 оценок
4 690
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Барный стул Н-309 Дежавю, цвет по РАЛ - фото 1Барный стул Н-309 Дежавю, цвет по РАЛ - фото 2

Барный стул Н-309 Дежавю, цвет по РАЛ

Артикул: CH-079-733
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина375 мм
  • Глубина375 мм
  • Ширина сиденья315 мм
  • Глубина сиденья315 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

В наличии неокрашенные каркасы, окраска по классической палитре РАЛ по вашему выбору под заказ.Так же возможны 4 варианта шпонирования сиденья.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина375 мм
  • Глубина375 мм
  • Ширина сиденья315 мм
  • Глубина сиденья315 мм
  • Высота до сиденья740 мм
  • Вес6.9 кг
  • МатериалМДФ, шпон
  • Материал каркасастальная труба

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки8.50 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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