Характеристики товара
Описание
Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина410 мм
- Глубина570 мм
- Высота940 мм
- Ширина сиденья370 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Профиль каркаса20 мм
- Вес5,8 кг
- Толщина стенки каркаса1.2 мм
- Материал каркасасталь
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкажаккард
- Цвет каркасабронза
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяДа