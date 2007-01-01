Характеристики товара
Описание
Диван станет прекрасным решением для размещения на летних верандах ресторанов и кафе, а так же для оформления зон отдыха в офисах, отелях или загородных домах.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1725 мм
- Глубина660 мм
- Высота760 мм
- Вес19.2 кг
- Материалполипропилен, полиэстер, поролон
- Цветвенге
Параметры упаковки
- Ширина упаковки760 мм
- Высота упаковки720 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Вес упаковки19.7 кг
- Объём упаковки0.33 м3
- Изделия стопируютсяНет