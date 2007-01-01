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Настоящее фото товара Диван трехместный Кози Корнер, венге, произведённого компанией ChiedoCover
Диван трехместный Кози Корнер, венге
5 оценок
26 190
Товар в корзине. Перейти
Диван трехместный Кози Корнер, венге - фото 1Диван трехместный Кози Корнер, венге - фото 2

Диван трехместный Кози Корнер, венге

Артикул: CH-089-115
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1725 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота760 мм
  • Вес19.2 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван станет прекрасным решением для размещения на летних верандах ресторанов и кафе, а так же для оформления зон отдыха в офисах, отелях или загородных домах.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1725 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота760 мм
  • Вес19.2 кг
  • Материалполипропилен, полиэстер, поролон
  • Цветвенге

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки720 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Вес упаковки19.7 кг
  • Объём упаковки0.33 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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