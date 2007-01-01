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Настоящее фото товара Бра Дейл Виола, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Бра Дейл Виола, хром
33 оценки
2 99017
3 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Бра Дейл Виола, хром - фото 1Бра Дейл Виола, хром - фото 2Бра Дейл Виола, хром - фото 3Бра Дейл Виола, хром - фото 4Бра Дейл Виола, хром - фото 5
Распродажа

Бра Дейл Виола, хром

Артикул: CH-026-786
33 оценки
Основные характеристики
  • Длина250 мм
  • Ширина140 мм
  • Глубина250 мм
  • Высота270 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Настенный светильник Дейл Виола, хром. Абажур обтянут плотной тканью, которая мягко рассеивает свет. Каркас выполнен из качественного металла, простая форма придаёт лаконичный дизайн светильнику. Для освещения подходят лампы накаливания или LED с цоколем E27. Бра легко устанавливается при помощи крепёжной планки и надёжно фиксируется на стене. Светильник станет отличным дополнительным освещением для спальни, гостиной и зала.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина250 мм
  • Ширина140 мм
  • Глубина250 мм
  • Высота270 мм
  • Диаметр140 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Количество ламп1
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветбелый, серебряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки200 мм
  • Высота упаковки220 мм
  • Глубина упаковки160 мм
  • Вес упаковки1.05 кг
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Габариты упаковки для логистики200*160*220
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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