Характеристики товара
Описание
Настенный светильник Дейл Виола, хром. Абажур обтянут плотной тканью, которая мягко рассеивает свет. Каркас выполнен из качественного металла, простая форма придаёт лаконичный дизайн светильнику. Для освещения подходят лампы накаливания или LED с цоколем E27. Бра легко устанавливается при помощи крепёжной планки и надёжно фиксируется на стене. Светильник станет отличным дополнительным освещением для спальни, гостиной и зала.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина250 мм
- Ширина140 мм
- Глубина250 мм
- Высота270 мм
- Диаметр140 мм
- Материалметалл, ткань
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбелый, серебряный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки200 мм
- Высота упаковки220 мм
- Глубина упаковки160 мм
- Вес упаковки1.05 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Габариты упаковки для логистики200*160*220
- Изделия стопируютсяНет