Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая
109 оценок
1 64025
2 165 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая - фото 1Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая - фото 2Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая - фото 3Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая - фото 4Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая - фото 5Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая - фото 6Распаковка стульев на металлокаркасе ChiedoCover - видео 7
3D-модель
Примерить в интерьере
Пожизненная гарантия

Мы уверены в качестве нашей продукции и предлагаем вам пожизненную гарантию на стулья ХИТ

Подробнее
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая

Артикул: CH-001-742
109 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона
Фотография товара Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Стопируется по 9 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Профиль каркаса25 мм
  • Вес6,5 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • НаполнительEL
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасасталь
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкарогожка
  • Цвет каркасазолотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа

Габариты в миллиметрах

  • Высота:940
  • Ширина:420
  • Длина сидения:620
  • Высота до сидения:460
Фотография размеры стула Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая ChiedoCover
  • 940
  • 420
  • 620
  • 460
Варианты обивкиВарианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Популярные варианты обивки - Жаккард Корона

Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая - обивка в цвете КраснаяКрасная
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Жаккард Ромб

Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Экокожа Galaxy

Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая - обивка в цвете CreamCream
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Экокожа Domus

Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая - обивка в цвете ecruecru
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Velutto

Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая - обивка в цвете 22
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Белла

Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая - обивка в цвете 0909
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Teddy / Тедди

Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая - обивка в цвете Тэдди 018 (т.сер.)Тэдди 018 (т.сер.)
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Шенилл

Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Смотреть полный каталог обивок

Варианты каркаса - Покрытие

Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая - каркас в цвете БронзаБронза
Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая - каркас в цвете ТитанТитан
Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая - каркас в цвете СереброСеребро
Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая - каркас в цвете ПиранПиран
Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая - каркас в цвете БелыйБелый
Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

С этим товаром покупают

Фотография товара Транспортировочный чехол на 10 стульев, черный, 420 ДЕН от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 10 стульев, черный, 420 ДЕН, произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Транспортировочный чехол на 10 стульев, черный, 420 ДЕН

6
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная

50
  • белый
  • черный
Хит
Фотография товара Чехол на стул 01, спандекс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 01, спандекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
от38045
690 ₽

Чехол на стул 01, спандекс белый

7
В наличии 19 шт.В пути 330 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99041
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

77
  • белый
  • черный
Хит
Фотография товара Чехол на стул 08, спандекс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 08, спандекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
от38045
690 ₽

Чехол на стул 08, спандекс белый

14
В наличии 109 шт.В пути 150 шт.
Фотография товара Коннектор для стула Хит 25мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коннектор для стула Хит 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от235

Коннектор для стула Хит 25мм

10
В наличии 625 шт.В пути 2000 шт.
Фотография товара Транспортировочный чехол на 10 стульев Хит, черный, 600 ДЕН от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 10 стульев Хит, черный, 600 ДЕН, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Транспортировочный чехол на 10 стульев Хит, черный, 600 ДЕН

7

Другие товары из раздела стулья хит

АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 48020
3 080 ₽

Стул Хит 20мм с подлокотниками, серый

42
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69022
2 165 ₽

Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона

145
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 54027
2 105 ₽

Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубой

86
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 18015
6 080 ₽

Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ

49
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм - бронза, арш темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - бронза, арш темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59025
2 105 ₽

Стул Хит 20мм - бронза, арш темно-коричневый

460
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, корона синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45032
2 105 ₽

Стул Хит 20мм - золото, корона синяя

435
В наличии 3 шт.В пути 300 шт.
Акция
Фотография товара Стул Хит 25 мм с широким сидением, жаккард корона синяя, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25 мм с широким сидением, жаккард корона синяя, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89011
4 340 ₽

Стул Хит 25 мм с широким сидением, жаккард корона синяя, каркас черный муар

10
  • красный
  • серый
  • синий
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, рогожка Левис 78, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, рогожка Левис 78, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от1 35042
2 325 ₽

Стул Хит 20, рогожка Левис 78, каркас серебро

12
В наличии 3 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25, кожзам Экостиль 32, каркас бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25, кожзам Экостиль 32, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55049
2 990 ₽

Стул Хит 25, кожзам Экостиль 32, каркас бронза

11
В наличии 1 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, рогожка Мура 87, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, рогожка Мура 87, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64030
2 325 ₽

Стул Хит 20, рогожка Мура 87, каркас золото

9

Товар в корзине

Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая
Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая
от 1 640
2 165 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Транспортировочный чехол на 10 стульев, черный, 420 ДЕН от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 10 стульев, черный, 420 ДЕН, произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Транспортировочный чехол на 10 стульев, черный, 420 ДЕН

6
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная

50
  • белый
  • черный
Хит
Фотография товара Чехол на стул 01, спандекс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 01, спандекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
от38045
690 ₽

Чехол на стул 01, спандекс белый

7
В наличии 19 шт.В пути 330 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99041
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

77
  • белый
  • черный

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности