Настоящее фото товара Стул Хит 25, кожзам Molero 405, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 25, кожзам Molero 405, каркас бронза
10 оценок
1 79032
2 630 ₽
Стул Хит 25, кожзам Molero 405, каркас бронза - фото 1Стул Хит 25, кожзам Molero 405, каркас бронза - фото 2Стул Хит 25, кожзам Molero 405, каркас бронза - фото 3Стул Хит 25, кожзам Molero 405, каркас бронза - фото 4Стул Хит 25, кожзам Molero 405, каркас бронза - фото 5Стул Хит 25, кожзам Molero 405, каркас бронза - фото 6Стул Хит 25, кожзам Molero 405, каркас бронза - фото 7Стул Хит 25, кожзам Molero 405, каркас бронза - фото 8
Хит

Стул Хит 25, кожзам Molero 405, каркас бронза

Артикул: CH-084-243
10 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Создать свой стул
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Предыдущий товар в категории Стул Хит 25 мм, экокожа Cometa Gold, тёмный орех
Фотография товара Стул Хит 25 мм, экокожа Cometa Gold, тёмный орех от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая
Фотография товара Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Скидки предоставляются при покупке от 300 штук.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Профиль каркаса25 мм
  • Материал каркасасталь
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкакожзам
  • Цвет каркасабронза

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Стул Хит 25, кожзам Molero 405, каркас бронза
Стул Хит 25, кожзам Molero 405, каркас бронза
от 1 640
2 630 ₽
Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности