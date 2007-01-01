Характеристики товара
Описание
AXIS - стильный акцент в вашем офисе!
Кресло представлено не только в классическом черном цвете, но и в двух новых натуральных оттенках - серо-зеленом и кирпично-красном, которые придадут офисному пространству свежий и современный вид.
Кирпично-красный добавит теплоты и энергии, создавая атмосферу комфорта и приятной работы.
Серо-зеленый наполнит ощущением спокойствия и гармонии, стимулируя концентрацию и производительность.
Добавьте яркости, стиля и эргономики рабочему пространству вместе с AXIS!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалметалл, пластик, ткань, сетка
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет