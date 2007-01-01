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Кресло Axis, черный каркас

Артикул: CH-078-941
15 оценок
Основные характеристики
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалметалл, пластик, ткань, сетка
  • Цветчерный
Все характеристики
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Фотография товара Стул Биг черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

AXIS - стильный акцент в вашем офисе!

Кресло представлено не только в классическом черном цвете, но и в двух новых натуральных оттенках - серо-зеленом и кирпично-красном, которые придадут офисному пространству свежий и современный вид.

Кирпично-красный добавит теплоты и энергии, создавая атмосферу комфорта и приятной работы.

Серо-зеленый наполнит ощущением спокойствия и гармонии, стимулируя концентрацию и производительность.

Добавьте яркости, стиля и эргономики рабочему пространству вместе с AXIS!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалметалл, пластик, ткань, сетка
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Кресло Axis, черный каркас
Кресло Axis, черный каркас
42 090
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